Az Életrevalók film zeneszerzője Budapesten ad koncertet

Ismét Budapesten ad koncertet a világ egyik legelismertebb és leghíresebb zongoristája, nem utolsó sorban filmzeneszerzőként is rendkívül népszerű muzsikusa, Ludovico Einaudi. Mások mellett az Életrevalók című film zenéjéről is ismert olasz művész korábban telt házas koncerteken mutatkozott be hazánkban, ezúttal az MVM Dome-ba érkezik meghódítani a magyar közönséget 2025. május 26-án.

Ludovico Einaudi zenéje időtlen és lenyűgöző, amelyet világszerte elismernek mély érzelmi hatása és kifinomult szépsége miatt. Munkássága filmzenék, klasszikus művek és avantgárd kompozíciók egyedülálló ötvözete, amely az elmúlt évtizedekben emberek millióit ragadta magával. Az olasz zeneszerzőt olyan filmek tették világhírűvé, mint az Anthony Hopkins főszereplésével bemutatott Az apa vagy a szintén többszörös Oscar-díjas Nomádok földje, valamint Einaudi legnagyobb filmzene sikerét jelentő Életrevalók című francia film. A klasszikus zenétől az avantgárdon át, a popos, világzenés hatásokig terjedő elemekből egyedit alkotó művész rengeteg izgalmas munkát jegyez, melyeket telt házas koncerteken láthat a közönség világszerte. Ezúttal Budapesten, Einaudi életművének legsikeresebb szerzeményei mellett, az új, „The Summer Portraits” című albumának dalait is hallhatja majd a hazai rajongótábor. „A zene számomra az élet legszebb pillanatait ragadja meg” – nyilatkozta Einaudi legújabb albumáról, a The Summer Portraits-ról, amely személyes élményeit egyetemes üzenetekké alakítja. Ez az album, akárcsak a közelgő budapesti koncert, minden hallgatónak lehetőséget kínál, hogy saját legszebb nyári emlékeit idézze fel. Horváth Roland, az Einaudi koncert szervezője felidézte, hogy az olasz zongorista korábbi budapesti koncertjeire pillanatok alatt fogyott el a jegy. „Biztos vagyok benne, hogy a koncert olyan élményt ígér, amelyet még sokáig emlegetni fogunk. A hatalmas érdeklődés okán pedig csak remélni tudjuk, hogy az MVM Dome nézőtere jövőre helyet tud adni minden rajongónak.” Érdemes tehát figyelni, mert a jegyárusítás 2024. 11. 11-én 11 óra 11 perctől a www.koncertpromo.hu oldalon indul.



