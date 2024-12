Madonna újabb botránya: Ferenc pápával készített felháborító AI-fotókat

Madonnának soha nem kellett botrányért a szomszédba mennie, ugyanis mióta a köztudatba került, folyamatosan arról hallani, hogy épp milyen durva dologba keveredett bele az énekesnő. Nemrég Madonna az Instagram-sztorijában osztott meg pár képet, ami sokaknál kiverte a biztosítékot.

Madonna

Fotó: Madonna/Instagram

Az énekesnő úgy döntött, hogy ő is kipróbálja az AI-t azaz a mesterség intelligenciát, melynek segítségével érdekes végeredmény született. Madonna Ferenc pápával látható, azonban nem épp a megszokott helyzetben. Az egyik fotón mosolyognak és mint két jó barát átölelik egymást, míg a másik sokkal megbotránkoztatóbb, ugyanis a következő képen már sokkal intimebb helyzetben áthatóak, olyan, mintha Ferenc pápa kísértésbe esne az énekesnő személyétől.

Madonna és Ferenc pápa

Fotó: Page Six/Instagram

Madonna és Ferenc pápa

Fotó: Page Six/Instagram

A képek gyorsan körbejárták a nyilvánosságot és többen is megbotránkoztak azon, amit láttak. Többen tiszteletlennek nevezték a világsztárt, ugyanis többek szerint ilyet nem csinálhat egy egyházi személlyel, főként nem egy pápával. Mások hátborzongatónak írják le a mesterséges intelligencia által kreált képet és kifejtették, hogy szerintük Madonna nem normális, hogy ezeket meg is osztja.

Ez undorító! Imádkozom, hogy a lelke megmeneküljön! Ezúttal nagyon messzire ment

- írta egy felhasználó.

Madonna egyébként korábban már okozott botrányt, ami a valláshoz kapcsolható, ugyanis Like a Prayer című videoklipjét kritizálta az egyház, ugyanis a klipben vallási szimbólumok jelennek meg, Madonna pedig még egy Szenttel is csókolózott - írja a The Independent.