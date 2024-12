Legkínosabb pillanatok a magyar televíziózás történetéből

Az élő adásoknak van egyfajta varázsa, ugyanis soha nem lehet tudni, mi fog történni. A magyar tévés botrányok is leginkább ilyen műsorokban történtek, ugyanis kiszámíthatatlanságukból adódóan születnek igazán felemelő pillanatok, de olyanok is, amitől még a nézők is a föld alá süllyednének szégyenükben. Most összeszedtük a magyar televíziózás történetének legváratlanabb, legkínosabb botrányait, melyeket a mai napig sokan emlegetnek.

Legyen szó hírműsorról, akár nagyszabású show-ról, vagy magazinműsorokról, mindegyiknek voltak már felejthetetlen pillanatai. Ezek általában olyanok, melyeket a véletlen vagy egy technikai hiba, például bekapcsolva hagyott mikrofon, operatőri hiba szült, vagy épp egy nézeteltérés, vita robbant ki váratlanul a stúdióban. Azok, akik a magyar tévés botrányok szemtanúi voltak, azok soha sem felejtik el ezeket a jeleneteket, annyira váratlanok és hihetetlenek voltak. Mutatjuk a legkínosabb pillanatokat a magyar tévéből! Magyar tévés botrányok: Fekte Pákó hatalmas botrányt okozott, amit azóta is sokan emlegetnek

Fotó: YouTube Bárdosi Sándor öklendezve gratulált Berki Mazsinak Szintén a Dancing with the Stars egy korábbi emlékezetes pillanata volt, amikor a harmadik évadban Bárdosi egyértelműen kifejezte, hogy mennyire nem kedveli a luxusözvegyet. Berki Krisztián halálát követően egyre népszerűtlenebbé vált özvegye, Berki Mazsi, aki botrányos viselkedésével sok emberből hasonló érzéseket váltott ki, mint Bárdosiból. Többen is úgy gondolják, hogy tiszteletlen volt néhai férje emlékével, nagyon gyorsan túllépett a halálán és máris új férfivel költözött össze, akivel talán már házassága alatt is viszonya lehetett. Bárdosi Sándor nem tudott őszintén gratulálni Berki Mazsi továbbjutásához, és egyáltalán nem bánta meg, amit tett a műsorban

Fotó: TV2 Az ominózus esetet megelőzően derülhetett ki, hogy az özvegynek új párja van, ami szemmel láthatólag nem tetszett Bárdosi Sándornak, és sajátos módon fejezte ki nemtetszését Berki Mazsi továbbjutása miatt. Az emlékezetes adás végén Berki és Bárdosi voltak a veszélyzónában, majd a nézők, több alkalom után, ismét Berki Mazsit mentették meg a kieséstől. Bárdosi Sándor gratulált ugyan a továbbjutásához, de ezt követően hátat fordítva versenytársának öklendezni kezdett a színpadon. Később is vállalta a tettét, egyáltalán nem bánta meg a dolgot és azt sem, hogy ezt élő adásban, kamerák kereszttüzében fejezte ki magát sajátos módon.

Curtis eltűnt a Sztárban sztár elődöntőjéből Curtis nem jelent meg a Sztárban sztár elődöntőjében, pedig ott kéne lennie a legjobb négyben - írtuk 2020. november 1-jén. A műsorvezető, Tilla közölte a tévézőkkel Sztárban sztár-adás elején, hogy a rapper kihagyta a próbát, és „majd meglátják, mi lesz". Ekkor már lehetett tudni, hogy botrány alakul. 19.35-kor Till Attila bejelentette, hogy Curtis azóta sem jelent meg a stúdió környékén, nincs róla hírük, úgyhogy kiesettnek nyilvánítják, ezzel megvan a három továbbjutó, a három döntős. Közölte, hogy Curtis még felléphet a döntőben, ha megbocsát neki a TV2-es produkció, de akkor már nem lesz tétje. „Curtis, szeretünk" – üzente a műsorvezető a rappernek, aki korábban már többször eljátszotta ezt (a magyarázat nélküli eltűnést) Majkával és az együttesükkel, ez vezetett zajos szakításukhoz.

Curtis akár meg is nyerhette volna a 2020-as Sztárban sztárt, azonban nem vett részt az elődöntőn családi okok miatt

Fotó: TV2 Curtis csak az adást követő nap került elő, hétfő délelőtt elárulta, hogy hatalmába kerítette a gyász édesapja hiánya miatt, ezért nem ment el az élő show-ba. Sziasztok. Sajnos a tegnapi nap így alakult... Vasárnap volt! Mindenszentek... Édesapám hiánya feldolgozhatatlan még ennyi év távlatából is. Egyszerűen képtelen voltam elindulni és szórakoztatni... Tudom egy előadónak 'szuperhősnek' kell lennie, én nem vagyok az! Ember vagyok!!!” - írta bejegyzésében, majd a döntőben is bocsánatot kért a nézőktől. Viszont nem úszta meg ennyivel, ugyanis súlyos pénzbüntetést kellett fizetnie a TV2-nek a szerződésszegése miatt. Ezért valószínű, hogy ez vár Andrei Mangrára is, ugyanis nagyon hasonló a két eset.

