Marics Peti egy szexi színésznővel csókolózott

A napokban mutatták be a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet, melyet Demjén Ferenc dalaira fűztek fel. Természetesen a romantikus komédia szabályainak megfelelően a sztori ismerős panelekből építkezik, ami kiemeli a sokévi átlagból az a slágerek és a panelek kreatív használata.

Marics Peti és az a bizonyos csók

A filmben Marics Peti is szerepet kapott, aki egy igazi nőcsábászt alakít. Márkus Luca színésznővel kerül közeli kapcsolatba, azénekesnek pedig több romantikus jelenetben is helyt kellett állni. A filmhez mérten egy csók is elcsattan a szereplők között, amiről Marics Peti kertelés nélkül mesélt egy reggeli rádióműsorban - szúrta ki a Story.hu.

Bochkor Gábor arról faggatta a ValMar duó tagját, hogy a filmben hogyan oldotta meg a csókjeleneteket, azaz "az otthoni vagy a színész smárt" hozta-e.

Én komolyan vettem azt a feladatot is

- vallotta be Marics Peti, majd az is kiderült, hogy ki volt a kezdeményező fél.

Luca nem tiltakozott, sőt, még ő kezdeményezett

- tette hozzá az énekes.

Marics Peti és Márkus Luca

Miről szól a Hogyan tudnék élni nélküled?

Lili korunk tipikus lánya: magányos, és igyekszik bebeszélni magának, hogy így jó neki. De egyszer a szülei lakásában talál egy régi levélcsomagot, amit az anyja, úgy látszik, egyáltalán nem akart megmutatni neki. Ő persze nem sokat habozik, olvasni kezd, és megelevenedik előtte a múlt…

A kilencvenes évek elejének egy felejthetetlen nyara, amikor három jó barátnő a Balatonnál vakációzik, és közülük csak Eszter (Törőcsik Franciska) akar hűséges maradni az otthon hagyott, karót nyelt pasijához. De általában mérnöki pontossággal követett terveit kissé összekuszálja, hogy megismerkedik egy sráccal (Ember Márk), aki laza, vicces és van még egy nagyon jó tulajdonsága: egy zenekarban játszik, és esténként a szigligeti strandon lép fel a haverjaival.

Mi lehet ebből? Kavarodás? Szerelem? Féltékenység? Néhány csók? Néhány pofon? Még több csók? Ez a minimum. A Balaton parti nyár áthangolja néhány fiatal ember életét – és még a gyerekeikét is.