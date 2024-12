Külön folytatja Marics Peti és Valkusz Milán?

"Eddig sem voltunk összefonódva, csak sokkal több olyan helyre hívtak meg minket, amit tudtunk együtt csinálni. Idén viszont olyan lehetőségek jöttek, amikben egyénileg voltunk jelen, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem zenélnénk közösen. A ValMar örökre szól" – magyarázta Marics Peti.

"Én a szólózenéket egyéni kiteljesedésnek gondolom. A ValMar egy megszokott, jól bevált brand, amihez már kialakult a stílus, a hangzásvilág. A szólóim viszont abszolút nem fedik ezt. Egyszerűen csak jó néha fellélegezni, felfrissülni és kicsit mást csinálni.

A ValMar projekt sosem hal meg!

– tette hozzá Valkusz Milán, miután több pletyka is felröppent a szétválásukkal kapcsolatban.

Az énekesek most gőzerővel elkezdenek saját dalokon dolgozni. Már ki is jött egy új daluk Gáspár Lacival, és továbbra is törekszenek arra, hogy olykor ismert zenészekkel, legendákkal működjenek együtt. Egy ilyen közreműködésnek köszönhetik legnagyobb slágerüket, az Úristent is Szikora Robival.

"Ez úgy jött, hogy elkezdtünk gondolkodni, kik lehetnek olyan nagy ikonok, akikkel meglepő együttműködést lehet csinálni. Elsők között merült fel Szikora Robi neve. Be is próbálkoztunk nála, ő nyitott volt. Átmentünk hozzá, és szétvertük konkrétan a házat a saját zenénkre, annyira örült neki, amikor összeállt. Éreztük, hogy van benne sok, és ez be is igazolódott. Óriási megtiszteltetés volt vele dolgozni" – mesélte a Blikknek Valkusz Milán, aki társával együtt az R-GO december 29-i Aréna nagykoncerten is fellép vendégként.