Meghalt az egyik leghíresebb spanyol színésznő

78 évesen meghalt Marisa Paredes spanyol színésznő, Pedro Almodóvar több filmjének főszereplője, 2000 és 2003 között a spanyol filmakadémia elnöke.

Marisa Paredes az 1991-es Tűsarokban

Fotó: El Deseo - CiBy 2000 / Collection ChristopheL via AFP / El Deseo - CiBy 2000 / Collection ChristopheL via AFP

Marisa Paredes összesen nagyjából 120 filmben és sorozatban szerepelt a pályája során, Pedro Almodóvarnak olyan alkotásaiban láthattuk, mint a Titkom virága, a Tűsarok, A bőr, amelyben élek vagy a Mindent anyámról.

A színésznő más híres rendezőkkel is dolgozott együtt: többek között Roberto Benigni többszörös Oscar-díjas filmjében, Az élet szépben is feltűnt, de például Guillermo del Toro 2001-es horrorjából, az Ördöggerincből is emlékezhetnek rá a nézők.

Marisa Paredest sokszor díjazták spanyol filmfesztiválokon, miközben Lisszabonban vagy Karlovy Varyban is elismerték, utóbbi fesztiválon 1996-ban a Titkom virágáért kapta meg a legjobb színésznőnek járó díjat.