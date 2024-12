Kórházba került Medveczky Ilona, műteni kellett

"Ezen a gyönyörű napon, Karácsony első napján, Szentestén szeretnék mindenkinek hálát kívánni az életért, szeretetet a családjáért, és boldogságot a barátságokért. Vigyázzatok magatokra és egymásra, hiszen egyetlen rossz mozdulat is megváltoztathat mindent, akár akaratunk ellenére is. Minden közeli ismerősömnek üzenem, hogy egyelőre jól vagyok, és kívánom, hogy a mai napotok áldott és szeretetben gazdag legyen!" - írta még december 24-én a közösségi oldalán Medveczky Ilona.

Medveczky Ilona

Fotó: TV2

Kiderült, hogy az "egyetlen rossz mozdulat is megváltoztathat mindent, akár akaratunk ellenére is" rész a szövegben nem véletlen, nem egy általános bölcsesség, hanem egy baleset következménye. Lapinformációk szerint művésznő a háza kapujában esett el, el is tört a lába, úgyhogy mentőt kellett hívnia. Medveczky Ilona a karácsonyi ünnepeket kórházban töltötte, már meg is műtötték, a helyzethez képest jól van.