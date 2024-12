Terhesen szakított a vőlegényével Megan Fox

Váratlanul szakított Megan Fox és Machine Gun Kelly – tudta meg a TMZ. A lap szerint a szakításra a hálaadásnapi utazásukon (vagyis november végén) került sor, miután a színésznő "valami felzaklató dolgot" talált párja telefonján, ami miatt rögtön el is zavarta.

Megan Fox és Machine Gun Kelly a Machine Gun Kelly's Life In Pink premierjén

Machine Gun Kelly az ismerősök szerint tehát hamarabb hazatért a közös útról, és azóta nem is látták együtt Megan Foxszal. Úgy tűnik, ezúttal végleges a szakításuk, bár már többször előfordult: tavaly februárban a színésznő még az Instagram-profilját is törölte, így tüntetve el az összes közös fotójukat – előtte azonban még kitett egy olyan posztot, amelyben egy megcsalásra utaló dalszöveget idézett Beyoncétól.

Megan Fox épp gyereket vár

A mostani helyzetet bonyolítja, hogy Megan Fox épp az első gyerekét várja Machine Gun Kellytől, amit alig egy hónapja jelentett be – és egyébként az Instagram-oldalán jelenleg is ez az egyetlen bejegyzés. A baba várhatóan márciusban érkezik, addig akár még ki is békülhet a páros, ha az eddigi viharos kapcsolatukat vesszük alapul.

Megan Foxnak egyébként már van három gyereke a korábbi házasságából, 2010 és 2021 között ugyanis a Beverly Hills 90210-ből ismert színész, Brian Austin Green volt a férje – Machine Gun Kellyvel azonban már 2020-ban összejöttek, 2022-ben pedig el is jegyezték egymást.

"Miután megjártuk együtt a poklot a másfél év alatt, és nevettünk annyit, amennyit eddig el sem tudtam képzelni, hogy lehetséges, megkérte a kezem. Én éppúgy az eddig eltelt életemre, mint az ezt követőre is igent mondtam. És ezután ittunk egymás véréből" – írta akkor a színésznő, majd máskor is mesélt még a bizarr rituáléjukról.