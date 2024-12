Elege lett a tévés munkából a Megasztár legutóbbi kiesőjének

További terveiről, a műsortól kapott lehetőségeiről beszélt egy friss interjúban a Desmond Child által is méltatott Dénes Dávid, aki Bánsági Petronellával együtt esett ki a Megasztárból a legutóbbi adásban.

Dénes Dávid a kiesése után a Megasztár színpadán, mellette a műsorvezetők

"Mindenképpen szeretnék eltávolodni a tévézéstől, mert nagyon nem érzem magaménak hosszú távon. Ez nem az én világom, mert én maximálisan a zenével szeretnék foglalkozni, és

az eleje mindenképpen kőkemény, darálós időszak lesz, de készen állok rá, és várom is.

Viszont ebbe nem férnek bele a tévéműsorok, ezért nem valószínű, hogy túl sok ilyen szereplésem lesz a közeljövőben" – magyarázta Dénes Dávid a Borsnak.

Az énekes arról is beszélt, hogy a Megasztár mindenképp nagy lökést adott a karrierjének, általa szélesebb körben ismertté vált – egyébként amúgy is zenéléssel foglalkozna, de a műsor jelentősen felgyorsította a folyamatot. Úgy érzi, kamerák nélkül jóval lazább a színpadon, a humorát például nem tudta megmutatni.

"Nekem meggyőződésem, hogy a Megasztár előtt is jó úton kezdtem el haladni, csak nagyon friss volt még ez az egész, mert elkezdtünk albumot készíteni, koncertezni is szerettünk volna, bár arra még nem volt lehetőségünk, de szerintem ez előbb-utóbb ugyanoda vezetett volna, mint ahova a műsor, csak lassabban" – összegezte a tapasztalatait.

Mit üzent a Megasztár másik kiesője?

Dénes Dávid és Bánsági Petronella már rögtön a kiesésük után nyilatkoztak a Megasztár internetes háttérműsorában, akkor az énekesnő is üzent a nézőknek, leendő közönségének.

"Szurkoltam, hogy egyszer mondják ki az én nevemet is, aztán kimondták, de nem úgy, ahogyan én azt elterveztem. Éreztem, hogy ez lesz. Nagyon rosszul esett volna, ha megint én állok ott valakivel, megint én kaszabolok le valakit. Emiatt is engem soha nem szeretnek, ami nagyon fáj... Egy cseppet sem vagyok szomorú, az, hogy elénekelhettem Desmond Child dalát, az egy hatalmas dolog volt. Nagyon jól éreztem magam. Most már sikerült úgy ide felállnom, hogy nem izgultam. Úgy érzem, hogy elértem a célomat azzal, hogy idáig eljutottam és megkönnyebbültem már" – mondta korábban Bánsági Petronella.