Énekelni kezdett a Megasztár műsorvezetője, saját dallal jelentkezett

Kárpáti Rebeka és Goják Jana heteken át együtt vezették a Megamániát, melyben beszélgettek a versenyzőkkel és a zsűritagokkal is. Goják Jana a Megasztár hatására rájött, hogy fontosabb neki a zene, mint eddig gondolta, így újra komolyabban kezdett el foglalkozni az énekléssel, talán jövőre már nemcsak műsorvezetőkét láthtaja őt a közönség, hanem színpadra is állhat. Egyelőre erről még nem beszélt, de most saját karácsonyi dallal lepte meg követőit.

A tartalomgyártót a fiatalabb korosztály már elég jól ismeri, hiszen TikTok-oldalát sokan követik, ahová olyan tartalmakat tölt fel, melyeket barátai társaságában vesz fel. Céljuk, hogy időknént elhagyatott, misztikus helyeket mutassanak be élő adásban, és bizonyítsák, hogy nincs, vagy épp van mitől tartani az arra járóknak. Ezért sem áll távol a szereplés Goják Janától, aki a Megamániában sem volt zavarban, hogy kamera elé kellett álljon, azonban azt csak kevesen tudták eddig róla, hogy énekelni is tud.

Jövőre Megasztár? Nagyon jó lett

- írta egy követője a klip beharangozó videója alatt.

"Szerintem jó! Csak így tovább Jana!" - biztatta egy másik, de rengeteg támogató hozzászólást kapott azóta is, pozitív fogadtatásban részesült a Töltőgáz című első saját dala.

Jana nem csak műsorvezető, hanem egy szuper tehetséges énekes és csodálatos ember. Bármi történik vagyunk végéig

- idézi a Bors egy kommentelő véleményét.