Megvan a Megasztár győztese!

12 év után tért vissza a TV2-re a legendás tévéműsor, a Megasztár, amely rengeteg popsztárt adott az országnak. 13 versenyző állt kezdetben a színpadra, hogy bizonyítson a nézőknek és a zsűrinek, azonban ma már csak négy énekes bizonyított: Tóth Abigél, Balogh Rebeka Valéria, Gudics Máté és Orbán Rudolf.

A Megasztár finalistái

Fotó: TV2

Ma este eldőlt, hogy ki lesz a Megasztár hetedik évadának a győztese, akire hatalmas nyeremények várnak. A nyertes 40 milliós fődíjat, dalfelvételt a világhírű Paramount Recording Studios-ban, hároméves zenei képzést a Kodolányi János Egyetemen, valamint lehetőséget kap, hogy a 2025. Strand Fesztivál fellépője legyen. A négy döntős és az ötödik helyen végzett Dénes Dávid pedig mind ott lesznek Rúzsa Magdi februári Aréna koncertjén, mint előzenekar.

A Megasztár zsűrijében ezúttal is Rúzsa Magdi, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel, Marics Peti és Papp Szabi foglaltak helyet, azonban Desmond Child világhírű amerikai dalszerző és producer is tiszteletét tette, a backstage-ben foglalt helyet, valamint ő nyitotta meg a Megasztár fináléját a Livin’ on a Prayer című számmal a döntősökkel karöltve.

Desmond Child és a Megasztár négy döntőse

Fotó: TV2

Így szerepeltek a Megasztár döntősei

A döntő első részében duettekkel léptek színpadra a versenyzők, amiben a korábbi győztesek segítették őket. Gudics Máté duettpartnere Rúzsa Magdi volt, Orbán Rudolfé Molnár Ferenc Caramel, Tóth Abigél Tolvai Renivel lépett színpadra, míg Balogh Rebeka Valéria Király Viktorral énekelt.

Megasztár: Tóth Abigél és Tolvai Reni

Fotó: TV2

Megasztár: Balogh Rebeka Valéria

Fotó: TV2

Miután a duettek elhangoztak Ördög Nóra és Till Attila lezárták a szavazatokat, majd egy versenyzőtől búcsúztak, aki sokak meglepetésére nem más volt, mint Tóth Abigél. A fiatal lány elmondta, hogy nem érzi magát szomorúnak, hiszen rengeteg csodás élményt szerzett és sokat fejlődött mind emberileg, mind pedig szakmailag.

Megasztár: Gudics Máté

Fotó: TV2

A döntőt hárman folytatták, akik egy-egy új produkcióval léptek a színpadra. Közülük ismét egy énekes távozott, Balogh Rebeka Valéria esett ki, ő lett a legjobb női hang.

