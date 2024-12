Hatalmas bejelentés érkezett a Megasztárról

Idén, szeptember 22-én 12 év után tért vissza a Megasztár a TV2 képernyőjére. A műsor gyorsan népszerű lett, ez lett minden idők legnézettebb tehetségkutatója. A show olyan jó képességű énekeseket fedezett fel, mint Tóth Vera, Rúzsa Magdi, Caramel, Király Viktor vagy éppen Radics Gigi. A megújult show zsűrijében ezúttal is a magyar zenei élet csillagai foglalnak helyet, akik közül ketten is a Megasztárban mutatkoztak be két évtizeddel ezelőtt: Rúzsa Magdi, Marics Peti, Molnár Ferenc Caramel, Papp Szabi és Marsalkó Dávid válogattak a tehetségek közt, ők állították össze az évad döntős csapatát.

A Megasztár zsűrije

Fotó: TV2

A Megasztár döntőjében Ördög Nóra és Till Attila bejelentették, hogy töretlen népszerűségnek örvend a műsor, így nem volt kétség afelől, hogy jövőre, azaz 2025-ben érkezik a Megasztár 8. évada. A TV tehetségkutatójára már most lehet jelentkezni.