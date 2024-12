Extázisban nézte és dicsérte a Megasztárt az X-Faktor volt győztese

Mint írtuk, több mint két hónap után véget ért a TV2 tehetségkutatója. A Megasztár döntőjében négyen versenyeztek a címért, azonban szoros küzdelemben egy versenyző volt az, aki mindent vitt.

Oláh Gergő nagy kedvence volt a Megasztár

Oláh Gergő 2012 decemberében, tehát 12 éve nyert X-Faktort, de most a TV2 műsorát szerette jobban. "A Megasztár a mostani X-Faktornak teljes mértékben az ellentéte! Igazán jó énekeseket, ének hangokat hallhattunk végig, többször megérintett és magával ragadott több versenyző is. Minden szempontból nagyon igényesek voltak az élő adások, a zsűri értékelései, szakmaisága, a dalok és az előadók is" - írta közösségi oldalán.

"A végére nagyjából pont azok maradtak, akiket én is a döntőbe gondoltam! Tóth Abigél, Orbán Rudolf és Gudics Máté voltak az én kedvenceim, de a Szilágyi Józsit is nagyon bírtam meg a Dénes Dávidot... Gudics Máté olyat énekelt a végén, hogy felálltam a kanapéról és halkan sikítoztam, mivel aludtak a gyerekek. Nagyon megérdemelt győzelem volt, gratulálok Máté!" - írta Oláh Gergő.

A műsor sok év szünet után tért vissza, idén is sikeres volt, így már az is eldőlt, hogy 2025-ben is jön újabb évad.