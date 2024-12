Új párra talált rá a szerelem a Megasztárban

Tizenkét év után tűzte újra műsorra a TV2 a legendás tehetségkutatóját, mely a döntővel folytatódik a hétvégén és ezzel véget is ér a Megasztár hetedik évada. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy az előző évadokban is szövődtek szerelmek az énekesek között is, de olyan is előfordult, hogy a színfalak mögött alakult szerelem egy stábtag és egy énekes között. Most sem alakult másképp a helyzet, ugyanis kiderült, hogy az egyik döntős számára nemcsak szakmai sikert, hanem a szerelmet is elhozta a tehetségkutató.

A Megasztár versenyzője, Tóth Abigél már többször is megégette magát a párkapcsolataiban, most már óvatosabb

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

A helyzet azért is váratlan és meglepő, ugyanis nem másról van szó, mint Tóth Abigélről, aki nemrég vetett véget a párkapcsolatának, ami még a Megasztár előtt kezdődött. A fiatal énekesnő nemrég beszámolt a szakítás körülményeiről is, és elárulta, hogy volt barátja nem támogatta őt ebben az időszakban és nem értette meg, hogy a verseny miatt kevesebb ideje marad a kapcsolatukra.

Maximálisan megértem, hogy belegondolni sem tud, mi történik itt velem a Megasztár miatt, és mennyire elfoglalt egy napom.

Azt egyre kevésbé viseltem jól, hogy folyamatosan azon problémázik, nem tud elérni, nem tudok vele telefonon állandóan kapcsolatban lenni" - mesélte szakítása után Tóth Abigél, akire úgy látszik, a legváratlanabb időszakban talált rá a szerelem annak ellenére, hogy most egyáltalán nem erre szeretne koncentrálni, hanem a zenére.

A Megasztár egyik bennfentese most elmondta, hogy Tóth Abigél valóban rosszul élte meg azt, hogy volt párja mennyire nem fogadja el azt, hogy a karrierjére szeretne koncentrálni és megvalósítani az álmait, ekkor el is döntötte, hogy bezárja a szívét, de ekkor váratlanul valaki mégis közel került hozzá.

Ez a fiú minden próbán és persze minden élő show-ban ott mozgolódik a versenyzők körül és a nézők is többször találkozhattak vele. A lopott pillantásokat és félszeg mosolyokat viszont csak mi láttuk és látjuk.

Szikrázik köztük a levegő és már sem Abigél, sem pedig a srác nem titkolja, hogy kettejük barátsága és a munkakapcsolatuk szintet lépett. Persze a szerelmük korai szakaszát élik, de szinte biztos, hogy a döntő után ez a köteléket még szorosabbra húzzák. A srác is szakmabeli, így tisztában van azzal, hogy Abigél számára most a verseny a legfontosabb, így ”csak” a háttérből támogatja őt. Nagyon jól is csinálja, hiszen ez a cuki lány teljesen kivirult és már a próbákon is érezhető, hogy Abigél komoly lendületet kapott tőle” - magyarázta a Ripostnak egy informátor, akinek szavait maga Tóth Abigél is megerősítette, azonban bővebben nem akart beszélni még a dologról és jelenleg csak a Megasztár döntőjére szeretne koncentrálni.