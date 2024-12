Kiderült, ki a Megasztár döntősének új párja

Nem egyedi eset, ami Tóth Abigéllel történt, hiszen az előző évadokban is szövődtek szerelmek az énekesek között is, de olyan is előfordult, hogy a színfalak mögött alakult ki szerelem. Most úgy tűnik, a Megasztár hetedik évada sem marad szerelmespár nélkül, ugyanis kiderült, hogy az egyik döntős számára nemcsak szakmai sikert, hanem a szerelmet is elhozta a tehetségkutató akkor, amikor már nem is számított volna rá.

Tóth Abigél egyáltalán nem tervezte, hogy új kapcsolatba kezd, hiszen nemrég vetett véget a párkapcsolatának, ami még a Megasztár előtt kezdődött. A fiatal énekesnő nemrég beszámolt a szakítás körülményeiről is, és elárulta, hogy volt barátja nem támogatta őt ebben az időszakban és nem értette meg, hogy a verseny miatt kevesebb ideje marad a kapcsolatukra. Egy produkcióhoz közeli informátor is megerősítette ezt, és azt is elárulta, hogy váratlanul mégis rátalált a szerelem a versenyzőre mégpedig a tehetségkutató színfalai mögött.

Tóth Abigél két nehéz szakításon is túl van, nem gondolta, hogy a Megasztár hozza el számára a szerelmet

Fotó: TV2

Ez a fiú minden próbán és persze minden élő show-ban ott mozgolódik a versenyzők körül és a nézők is többször találkozhattak vele. A lopott pillantásokat és félszeg mosolyokat viszont csak mi láttuk és látjuk.

Szikrázik köztük a levegő és már sem Abigél, sem pedig a srác nem titkolja, hogy kettejük barátsága és a munkakapcsolatuk szintet lépett. Persze a szerelmük korai szakaszát élik, de szinte biztos, hogy a döntő után ez a köteléket még szorosabbra húzzák. A srác is szakmabeli, így tisztában van azzal, hogy Abigél számára most a verseny a legfontosabb, így ”csak” a háttérből támogatja őt" - mondta korábban az informátor, bár nem árulta el, konkrétan kiről is van szó.

Kiderült, ki Tóth Abigél új szerelme

Most egy másik informátor is megerősítette Tóth Abigél kezdőd kapcsolatát, és ő azt is elárulta, hogy a fiú nem más, mint a produkció egyik profi táncosa, aki Abigél produkcióiban is többször szerepelt.

Valójában már a vak is látta, hogy az utóbbi időben Abigél és a táncos fiú sülve-főve együtt vannak.

Nem egyszer, nem kétszer esett meg, hogy az úgynevezett száraz próbák alatt Abigél végig ott maradt, majd együtt távoztak a fiúval, aki többször feltűnt abban a házban is, ahol a Megasztár döntősei együtt laknak. És persze az is sokat sejtető, hogy a srác két adással korábban Abigél édesapjával beszélgetett kedélyesen a műsor szünetében. Ezt a pillanatot le is kaptam” - írja a Ripost, ahol fotón is megmutatták a Megasztár döntősének új párját, aki a lány apjával is nagyon jó kapcsolatot ápol.