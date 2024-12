Sok kritikát kapott Meghan Markle és Harry herceg karácsonyi képeslapja

Meghan Markle és Harry herceg mindig szeretnek a középpontban lenni, ezért elhatározták, hogy egy karácsonyi képeslapot adnak ki az ünnepekre, melyen nemcsak ők, hanem a gyerekeik is láthatóak.

Meghan Markle és Harry herceg karácsonyi képeslapja

Fotó: Meghan Markle/Instagram

A montázsban helyet kapott a királyi turnéjukról is több fotó, valamint a rajongók legnagyobb örömére az ötéves Archie és a hároméves Lilibet is szerepelnek rajta, bár az arcukat nem mutatják, csak hátulról látni őket. Azonban még így is látni, hogy mekkorára nőttek már a pár gyerekei, akik láthatón jól érzik magukat az Egyesült Államokban. A felvétel azért is nagyon különleges, mert Meghan és Harry szinte alig mutatta meg a nyilvánosságnak a gyerekeket, utoljára még 2022-ben álltak kamerák elé a Netflix által sugárzott dokumentumfilmben.

"Nagyon boldog ünnepeket és örömteli új évet kívánunk" - olvasható az üdvözlőlapon, amit állítólag majd csak szakmai körökben fognak használni. A pár készített egy személyesebb verziót is, amit a családnak és a barátoknak szántak.

Meghan Markle és Harry herceg valóban hibázott?

Éppen ez az üzenet váltott ki egy hatalmas botrányt a kommentelők között, ugyanis a Meghan és Harry által kreált üdvözlőlap szövegéből egy kulcsfontosságú szó hiányzik, mégpedig a karácsony.

Harry és Meghan elküldték karácsonyi képeslapjaikat – a ‘karácsony’ szó nélkül

- írta a GB News riportere, Ben Leo.

Ez sérti a keresztényeket világszerte

- jegyezte meg egy felhasználó az X-en.

Még csak nem is néz ki karácsonyi képeslapnak

- írta egy másik.

Ez így nagyon amerikai

- vélekedett valaki.

Te nem vagy hercegnő! Ez egy nagyon vicces karácsonyi képeslap

- olvasható egy hozzászólás.

Harry herceg és Meghan Markle többek szerint azonban azért fogalmazott így, hogy ne sértsék meg a más vallású embereket, ugyanis az Egyesült Államokban nemcsak a karácsonyt, hanem a kwanzaa-t és a hanukát is ünneplik - számolt be róla az Express.