Meghan Markle és Harry herceg súlyos szabályt szegett meg

Meghan Markle és Harry herceg ismét egy súlyos szabályt szegett meg, amivel ismét magukra haragították a királyi családot, ugyanis tiszteletlenek voltak velük szemben, és megint azt szerették volna, hogy minden csak róluk szóljon.

Harry herceg és Meghan Markle

Fotó: AFP

Meghan Markle és Harry herceg rivalizál a királyi családdal

A pár jótékonysági alapítványának, az Archwell Alapítványnak nemrég nyilvánosságra került videója, ami összefoglalja az ez ez éves tevékenységeit. A 20 perces felvételen látható Meghan Markle és Harry herceg nigériai, kolumbiai és kanadai körútja is, valamint Sussex hercegnéjének a főzőtudományát is meg lehet majd nézni. Az alapítvány tavaly megduplázta a bevételét.

Az alapítvány videójának az időzítését többen is kritizálták, ugyanis egy napon jelent meg azzal a jeles eseménnyel, mikor a Tamím katari emír és felesége tiszteletére állófogadást tartottak a Buckingham-palotában. Többen azt feltételezik, hogy Meghan Markle és Harry herceg ezúttal is azt szerették volna, ha minden csak róluk szólna, ezzel pedig súlyos szabályt szegtek, hiszen a média figyelme nemcsak a királyi családra, de rájuk is hárult.

Ők ketten soha nem tartották be ezt a szabályt. A királyi családnak nagyon fontos, hogy ilyen eseményeken ne kelljen konkurenciával szembenéznie.

Működésükhöz elengedhetetlen a média figyelme, ráadásul Katalin hercegné az utóbbi időben igen ritkán jelent meg hivatalos eseményen, ezért pláne nem volt illendő ezt tenni"- mesélte egy királyi szakértő.

Hozzátette, hogy ezzel a szándékukkal a pár egyértelműen azt jelezte, hogy verseng a királyi családdal - írja az Express.

Közeleg a válás?

Meghan Markle és Harry herceg házasságáról már korábban is azt pletykálták, hogy válságba került, ugyanis a pár az elmúlt hónapokban egyre több időt tölt külön. Emiatt pedig egy közelgő válást szimatolnak a háttérben, hiszen szemmel láthatóan nincs minden rendben Sussexék között. Meghan Markle legutóbb a férje nélkül ment bulizni, ami egy kicsit sem zavarta őt.

Több szemtanú is arról számolt be, hogy Sussex hercegnéje önfeledten táncolt, felszabadult volt, nevetgélt a barátaival, és kicsit sem hiányzott neki Harry herceg.