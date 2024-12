A fél világ Meghan Markle és Harry herceg szánalmas próbálkozásán nevet

Mint ismert, még 2020-ban többéves szerződést kötött a hercegi pár a Netflixszel, amely kiterjed dokumentumfilmre, dokusorozatra, fikciós sorozatra, filmre, családi tévéprogramokra is. Áprilisban pedig bejelentették, hogy további Netflixes projektet terveznek: az első sorozatban Meghan Markle a kedvenc szabadidős tevékenységeit, a főzést és a kertészkedést mutatja be, a második sorozatban pedig Harry herceg kedvelt sportját, a lovaspólót mutatták be a floridai Wellingtonban zajló US Open Polo Championshipen keresztül. Az esztétikai és társadalmi színteréről ismert sorozatban Harry herceg elmeséli, hogy mennyire rajong ezért a sportágért.

Meghan Markle és Harry herceg imádnak a középpontban lenni

Fotó: https://wwwInstagram.com/meghan.markle.official/

Meghan Markle és Harry herceg a Netflixes sorozatba is belebukott

Igen ám, de úgy tűnik, hogy a nézőket egyáltalán nem érdekli a pár Netflixes bohóckodása és a kritikusok is lesújtó véleménnyel nyilatkoztak róla, habár Meghan Markle és Harry herceg is meg volt róla győződve, hogy az első szériához hasonlóan sikeres lesz majd.

Harry és Meghan projektjei nem tudnak leállni... Gyötrelmes próbálkozásokkal próbálják elérni, hogy sikeres amerikai vállalkozást indíthassanak. Ez a sor a Polóval folytatódott. Úgy tűnik, hogy ez a show ugyanarra a sorsra van ítélve, mint Meghan korábbi lekvárfőző vállalkozása, a bukásra

- hangsúlyozta a The Cut lap.

Amerika ennek a kapcsolatnak az új szakaszába lépett. Többet már nem hagyjuk, hogy gumicsontokkal játsszon velük a házaspár, teljesen érdektelenné váltunk az irányukba. Ez az elutasítás pedig a sussex-i branddel szemben áll

- fogalmazta meg a kritikát a Daily Star.

Úgy látszik, hogy már az Egyesült Államoknak is elege lett Sussex hercegéből és hercegnéjéből, akik egyfolytában sajnáltatják magukat, hogy milyen nehéz volt nekik a királyi családdal szemben, és hogy a mai napig hány negatív kritikát kapnak.