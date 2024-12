Mi történt a dolgozó lánnyal? – Melanie Griffith már csak árnyéka önmagának

Felismerhetetlen lett a nyolcvanas évek legnagyobb sztárja. A 67 éves Melanie Griffith önmaga torz karikatúrája lett, hála a túlzásba vitt plasztikai beavatkozásoknak. A dolgozó lány című film sztárja Hollywood egyik legnagyobb reménységének indult, azonban súlyos függőségei miatt közel 20 éve kivetette az álomgyár, sőt 5 éve még egy sorozatban sem szerepelt, hasonlóan a sokkolóan kinéző Kim Basingerhez.

Melanie Griffith sokkolóan eltorzult arca miatt nem kap évek óta munkát Hollywoodban (Fotó: AFP)

Melanie Griffith Meg Ryan sorsára jutott

Ahogy a nyolcvanas-kilencvenes évek másik királynője, Meg Ryan is túltolta a szépészeti beavatkozásokat, úgy Melanie Griffith is. Ryan – aki nemrégiben rukkolt elő egy mérsékelten romantikus, vicces, de inkább drámai filmmel a Skyshowtime-on 9 évnyi kihagyás után – szintén negyven felett, a kétezres évek elején került ki Hollywood élvonalából, ahogy Griffith is. A Madarak című Hitchcock horror sztárjának, az idén 94 éves Tippi Hedrennek a csinos lánya A dolgozó lány című filmmel lett azonnal Hollywood kedvence. Tess karaktere kicsit minden valamirevaló, a céljait elérni kívánó lány mintaképe lett és másodpercek alatt faragott világsztárt a színésznőből, elhalványítva a film olyan veterán sztárjait mint Harrison Ford és Sigourney Weaver.

A dolgozó lányban egy világ szeretett bele Tess karakterébe (Fotó: AFP)

Exférje menti meg a teljes süllyesztőtől Melanie Griffith-t?

A színésznő nehezen kezelte a hirtelen jött sikert: masszív kokainfüggő lett, miközben újra egymásra talált a Miami Vice sztárjával, Don Johnsonnal, akivel 1976-ban egyszer már voltak házasok. A pusztító, se veled, se nélküled házasság a kilencvenes években mindig adott némi bulvárhírt a szennylapoknak, ám egy gyönyörű gyümölcse lett ennek a házasságnak: Dakota Johnson, aki a Szürke ötven árnyalata filmek óta egyre jobban bizonyítja, igazi színésznő. A kilencvenes évek közepén jött a nagy ő, Antonio Banderas személyében, akivel 19 évig voltak házasok, és sokáig Hollywood egyik legpéldásabb párjaként tekintettek rájuk.

Antonio Banderassal 19 évig elválaszthatatlanok voltak, jövőre a spanyol színész segíthet exnejének a visszatérésben (Fotó: AFP)

A hírek szerint a spanyol szívtiprónak nem volt egyszerű dolga, ugyanis Griffith többször volt elvonón drog- és alkoholfüggőség miatt, de igyekezett kitartani a kedvese mellett. Végül 2015-ben külön váltak, Banderas azóta más oldalán találta meg a boldogságot, de nem feledkezett meg exnejéről sem. Annyira nem, hogy a spanyol színész Akil címen készül jövőre filmet forgatni, és felkérte Griffith-t egy szerepre. A film a színésznő nagy visszatérése lehet, és jövőre ő lehet az idei Demi Moore, aki szinté 20 év után robbant vissza a köztudatban A szer ( The Substence) című agyondicsért testhorrorral.