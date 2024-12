1 dollárért dolgozott a háromszoros Oscar-díjas színésznő a sikerfilmjén

Korunk legnagyobb színésznője 70 felett gondolt egyet és forgatott egy kísérleti filmet. Meryl Streep gázsija 1 dollár volt a Szabad szavak című filmért. Igen, jól olvasta 1 dollárt, azaz 400 forintot kapott a háromszoros Oscar-díjas díva többheti munkáért a MAX-on látható filmért. Újabb hihetetlen hollywoodi titkot leplezünk le ebben a cikkben!

Civil statiszták szerepeltek Meryl Streep gerillafilmjében (Fotó: Collection ChristopheL via AFP)

Meryl Streep és az ő szavai

A sztár, aki 8-10 millió dollárt kapott átlagosan filmenként az utóbbi 20 évben, a gerillafilmes Steven Soderbergh hívásának nem tudott ellenállni 2019-ben, amikor a díva már 70 éves volt. Meryl úgy gondolta, ideje egy kísérleti filmben részt vennie, amit igazi függetlenfilmes, gerilla eszközökkel forgattak. A sztori szerint egy Alice Hughes nevű híres, Pulitzer-díjas írónőt próbál rávenni a kiadója, hogy fejezze be a legújabb könyvét, amit nem csak a világ, de a kezdő szerkesztő is nagyon vár. Alice-t azonban nagyon nem érdekli semmi, csupán hogy elmenjen átvenni egy díjat és egy felolvasást tartani Angliába, ahova hajóval, a Queen Mary 2-vel utazhat az írónő. A kiadó kapva kap az alkalmon és arra kéri, fejezze be a kellemes hajóúton a regényét. Egy feltétele van Alicenek: hívják el két, évtizedek óta nem látott barátnőjét, illetve hadd menjen vele az unokaöccse is. A furcsa út mindenkinek sorsfordító lesz, nem beszélve a felszín alatt elnyomott sérelmekről és veszteségekről.

Hatalmas bátorság volt Meryl Streeptől a Szabad szavak forgatása (Fotó: Getty Images via AFP)

Minimál pénz, minden igaz!

A rendező ötlete az volt, hogy a valódi helyszínen forgassanak, sőt egy valódi oda-vissza transzatlanti úton, így mindeneki, aki a hajón tartózkodott, akarva akaratlanul a film részese lett. A stáb szó szerint rohant egyik helyszínről a másikra, hiszen alig 2 hetük volt a forgatás hajón zajló részeit felvenni. Mivel az óceán közepén, egy folyamatosan mozgó hajón nem tudtak nagy stábot mozgosítani, így természetes fényeket és kevés beállítást használt Soderbergh, amibe az olyan 70 feletti legendák is belementek, mint Streep és a két barátnőjét alakító kétszeres Oscar-díjas Dianne Wiest és Candice Bergen. Mellettük Gemma Chan és Lucas Hedges tűntek még fel.