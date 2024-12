Így jött össze titokban Mihályfi Luca és Hegyes Berci

A Dancing with the Stars című műsorból ugyan búcsúzott Mihályfi Luca, mégsem szomorú, ugyanis a show-nak köszönheti, hogy rátalált a szerelem. Mint az adás utolsó perceiben kiderült, Mihályfi Luca és Hegyes Berci a valóságban is egy párt alkot. "Szerintem reagálhatunk a pletykákra, ugyanis mi tényleg együtt vagyunk" - mondta a profi táncos a kiesésük után, majd megcsókolta Mihályfi Lucát, mire az egész stúdió üdvrivalgásban tört ki. Most a Mokkában meséltek részletesebben a kapcsolatuk kezdetéről.

Nyilván ez egy hosszú folyamat volt, mert nagyon sokat voltunk összezárva Bercivel az utóbbi két és fél hónapban. Gyakorlatilag minden napunkat együtt töltöttük és volt kémia. Tudom, hogy te nem szereted ezt a szót, hogy van kémia a táncpartnereddel, de velem valljuk be, hogy megvan

– fordult Hegyes Bercihez Luca. "Az első adás volt az a pont, amikor így valami elkezdődött" - árulta el.

A műsor nemcsak a magánéletében hozta meg Lucának a változást, hanem a táncot is megszerettette vele. Így nem csoda, hogy folytatni szeretné a táncot is Hegyes Berci oldalán.

Olyan dolgot adott az életembe, amit nem tudtam, hogy hiányoltam. Tényleg a tánccal olyan érzelemkifejezési módot találtam magamnak a zenén kívül, amit nem gondoltam, hogy megtalálok. Hihetetlen érzés volt úgy végigcsinálni, hogy a Berci lehetett a partnerem, akivel tényleg kiönthettük a szívünket az összes produkcióban – mesélte az énekesnő, aki tervezi, hogy különórákat vesz szerelmétől.

Nem titkolózik tovább a páros

"Nem kell többet bujkálni! Volt bennünk egy állandó félsz, mert mi ebből semmilyen előnyt nem akartunk kovácsolni, nehogy ez befolyásolja a verseny kimenetelét.

Mi csakis kizárólag a tánccal akartunk foglalkozni, mármint hogy a nézők azzal foglalkozzanak. Nehogy az legyen, hogy szimpatikusak leszünk, és amiatt, hogy összeillünk, jutunk előnyhöz.

Szerintem ez így volt jó" – mondta el kiesésük után Hegyes Berci, majd arról is beszélt, hogy azért sikerült sokszor „a szívükből egy darabot” hagyni a parketten, mert csak egymásnak táncoltak.

Elárulták a TV2-nek azt is, hogy "bizonyos fokú pezsgést az első perctől kezdve" éreztek.

Voltak bizonyos dolgok, amiket tiszteletben kellett tartanom, és ezt tiszteletben is tartottam…

– mondta sejtelmesen Hegyes Berci.