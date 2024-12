A Dancing with the Stars című műsorból ugyan búcsúzott Mihályfi Luca, mégsem szomorú, ugyanis a show-nak köszönheti, hogy rátalált a szerelem. Mihályfi Luca és Hegyes Berci ugyanis a valóságban is egy párt alkot.

Vágólapra másolva!

Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, és a táncparketten bizonyít hétről hétre. Partnere, Hegyes Berci, aki a műsor első évadát megnyerte Gelencsér Tímea oldalán. Mihályfi Luca nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Elmondása alapján nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzi, hogy Hegyes Bercivel nagyon egy hullámhosszon vannak, sőt többek szerint titokban egy párt alkotnak. Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo A Dancing with the Stars hetedik élő show-jában, az elődöntő előtt búcsúzott Mihályfi Luca és Hegyes Berci, azonban az énekesnő már nyert valamit, mégpedig a szerelmet. Kicsit csalódott vagyok, azonban én már nyertem ezzel a műsorral - kezdte az énekesnő, majd Hegyes Berci vette át a szót. Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo Szerintem reagálhatunk a pletykákra, ugyanis mi tényleg együtt vagyunk - mondta a profi táncos, majd megcsókolta Mihályfi Lucát, mire az egész stúdió üdvrialgásban tört ki, Szente Vajk pedig egy szív emoji-t mutatott a pontozó tábláján.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!