Mihályfi Luca édesapja meglepő dolgokat mondott el lánya magánéletéről

A Dancing with the Stars című műsor legutóbbi kiesője volt Mihályfi Luca, aki Hegyes Berci oldalán táncolt az ötödik évadban. Bár a döntő előtt távozott, mégsem szomorú, ugyanis a show-nak köszönheti, hogy rátalált a szerelem. Az adás utolsó perceiben kiderült, hogy a táncpár valóban egy párt alkot a magánéletben is, így nem voltak alaptalanok a szerelmükről szóló pletykák.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kiesésüket követően árulták el, hogy valóban egy párt alkotnak

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Szerintem reagálhatunk a pletykákra, ugyanis mi tényleg együtt vagyunk

- ismerte el Hegyes Berci a kiesésük után, majd megcsókolta Mihályfi Lucát, mire az egész stúdió üdvrivalgásban tört ki. A szerelmespár elmondta, hogy azért titkolták eddig a kapcsolatukat, mert nem akarták befolyásolni a verseny kimenetelét a magánéletükben történtekkel.

Most megszólalt a bimbózó kapcsolatról a fiatal énekesnő édesapja, Mihályfi Balázs is, aki maga is a táncparkettre lépett a Dancing with the Stars idei évadában, amikor a családtagokkal együtt táncolhattak a versenyzők. A színész elárulta, hogy ő és felesége persze már tudták, hogy lányuk szerelembe esett a táncpartnerével.

"Minden élő show alatt rettenetesen izgultam, hogy a gyerek ügyes legyen. Mint kiderült, ügyes volt. Aztán ez az élmény még egy csodálatos dologgal párosult, a lányom szerelembe esett, szóval most hatalmas a boldogságom.

Berci egy nagyon helyes fiú, és nagyszerű ember. Luca még gyerek, hiszen huszonegy éves és a Covid miatt sajnos kimaradtak kamaszkorának legjobb hónapjai. Nem volt még lehetősége megélni a "kamasz szerelmet".

Otthonról tanult, nem jártak be az iskolába, hirtelen megszűnt a közeg, amire egy ilyen korú gyereknek óriási szüksége van. Aztán bekerült az X-Faktorba, jöttek a sikerek, jött az ismertség, jöttek a rajongók, az első szerelmek és természetesen a csalódások is. Aztán megjelent ez a remek srác, akivel kapcsolatban semmiféle ellenérzésem nincs" - magyarázta Mihályfi Balázs, aki szerint lányának Hegyes Berci az első nagy szerelem az életében.

Édesapja támogatja Mihályfi Luca kapcsolatát Hegyes Bercivel, szerinte ő a lánya első nagy szerelme

Fotó: TV2

A színész és felesége, Tóth Adrienne igyekeznek mindenben támogatni lányukat, aki gyorsan nővé cseperedett, és persze már túl van pár csalódáson, ők hagyják, hogy ezeket megélje, saját döntéseiből tanuljon, ezért nem szólnak bele az életébe, viszont mindig ott vannak, ha szüksége van rájuk. Mihályfi Balázs úgy gondolja, nagy szerencse, ha az ő szakmájukban valaki rátalál az igazira, ő is nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy rátalált gyereke anyjára, akivel 27 éve alkotnak egy párt.