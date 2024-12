Mihályfi Lucát egy tehetségkutatóban ismerhette meg az ország, azonban minden vágya teljesült azzal, miszerint lehetőséget kapott a TV2 nagyszabású show-jában, és a táncparketten bizonyít hétről hétre. Partnere, Hegyes Berci, aki a műsor első évadát megnyerte Gelencsér Tímea oldalán. Mihályfi Luca nem titkolta, hogy már régen kiszemelte magának a profi táncost, és próbálta bevonzani, hogy őt kapja meg a műsorban, ezért mantrázta a nevét. Elmondása alapján nagyon jól mennek a táncpróbák, és azt érzi, hogy Hegyes Bercivel nagyon egy hullámhosszon vannak, sőt többek szerint titokban egy párt alkotnak.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Mihályfi Luca megsérült

Mihályfi Lucának minden esélye megvan rá, hogy megnyerje a versenyt, azonban a fiatal lány az elődöntő előtt lesérült.

"Voltak olyan emelések, amik eléggé rizikósak voltak, és arra kértem Bercit a próbákon, hogy inkább tegyen le. Aztán a kortárs kapcsán elkezdtek velünk foglalkozni és akkor kezdtünk bele igazán az emelések próbálgatásába, és én itt tudtam átlendülni a félelmeimen. Azóta már én kérem az emeléseket, akkor is, ha nehéz…

Rájöttem, hogy nincs mitől félnem, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy olyan bizalom alakult ki kettőnk között, hogy tényleg nem kell tartanom semmitől

- részletezte az énekesnő.

Viszont vannak olyan emelések azért, amik nem könnyűek. Most is gyakorlunk egy olyat, ami miatt ráadásul belilult a kezem…

- mesélte az Instagram live videóban.

Mit csinál majd a TV2 show-ja után?

Hegyes Berci elmondta, hogy rengeteget próbálnak a Dancing with the Starsra készülve. "Naponta hét órát, de volt, hogy nyolc órát is benn voltunk a teremben. Igazából én csak táncruhában létezem. Otthonról is úgy jövök el, utcai ruhában nem. Gyakorlatilag csak a táncteremben létezem, de ha nagyon leizzadok, akkor nyilván vannak váltós cuccaim" - mesélte. Mihályfi Luca helyeselt, megjegyezte, hogy ő is folyton táncruhában jön-megy mindenhol.

"Egyértelműen folytatom a táncolást a show után. És szeretnék hozzád járni, különórákra" - fordult táncpartnere felé, aki vigyorogva azt válaszolta, hogy neki ad különórát.