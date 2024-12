Így bújik egymáshoz Mikes Anna és Krausz Gábor - kép

Krausz Gábor és Mikes Anna Bécsben jártak a hétvégén, ahonnan egy közös képet is posztoltak a közösségi oldalaikra. Ők már elkezdtek hangolódni a közelgő ünnepekre, a karácsonyi vásárban is jártak.

Mikes Anna és Krausz Gábor: jöhet a baba?

Krausz Gábor nemrég nyilatkozott arról, hogy el tudná-e képzelni, hogy közös gyerekük szülessen Mikes Annával. "Értem, mire akarsz kilyukadni, és tudod mit, legyen! Én már átéltem, milyen apává válni, Anna pedig nem titkoltan vágyik az anyaságra.

A kapcsolatunk bombabiztos alapokon nyugszik, így a jövőbeli lépéseink vezethetnek arra, hogy bővüljön a családunk.

Ugyanakkor ezen az úton megfontoltan szeretnénk haladni, vagyis nem rohanunk, de látjuk a célt. Anna három gyereket szeretne, én pedig azt, ha ő boldog lenne mellettem…" – mondta.

Krausz Gábor arról is beszélt, hogy a Tóth Gabival közös kislányukat, Hannarózát (több más gyerek mellett) Mikes Anna tanítja táncolni, ezeken az órákon néha könnybe lábad a szeme – de amúgy is látja erősödni az anyai ösztönöket Mikes Annában.

Nemrég ünnepelték az első évfordulójukat

Krausz Gábor és Mikes Anna egyébként nemrég ünnepelték az első évfordulójukat: még a Dancing with the Stars próbái során jöttek össze tavaly, majd meg is nyerték a táncos műsor negyedik évadát. A kapcsolatukat sokáig titokban tartották, és ma is igyekeznek óvni a nyilvánosságtól, az Ázsia Expressznek azonban így is együtt vágtak neki.

