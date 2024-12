5 minisorozat, amit az ünnepek alatt feltétlenül pótoljunk!

Az alma nem esik messze

A közelmúltban méltattuk az Annette Benning főszereplésével készült sorozatot, amit az a Liane Moriarty írt, akinek a Hatalmas kis hazugságok és a Kilenc idegen című sikerszériák alapjául szolgáló könyveket is köszönhetjük. Joy Delanay és családja élete látszólag nem is lehetne tökéletesebb, de egy nap a nő nyomtalanul eltűnik és csak a véres biciklije marad utána. Férje és négy gyereke együtt nyomoz, miközben számos visszaemlékezés formájában ismerjük meg a "mintacsalád" nem is annyira tökéletes életét. A hétrészes széria a SkyShowtime kínálatában érhető el.

Fekete galamb

A Netflix Top 10-es listájában továbbra is az élen látható a Keira Knightley és Ben Whishaw parádés alakításában prezentált angol krimisorozat. A hatrészes szériában a törékeny színésznő igazi női John Wickbe kapcsolja magát, míg a Bond-filmek hipszter Q-ja törékeny alkata ellenére egy igazi gyilkológép, ha a helyzet úgy kívánja. Az angol fekete humor azonban még inkább fokozza a Fekete galamb élvezetét, ahol egy potenciális miniszterelnök-jelölt felesége kerül bajba, amikor a szeretőjét megölik, ezzel veszélyeztetve a valódi kilétét, ugyanis a kétgyerekes asszony a titkosszolgálatnak dolgozik. Régi barátja segítségével igyekeznek kinyomozni, ki ölhette meg a szeretőjét és kik akarnak az életére törni.