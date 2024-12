Az alkoholista Molnár Gusztáv elmondta, hogy miért adta fel az elvonót

Az RTL Klub bukott sztárja korábban majdnem egy évet töltött az elvonón az alkoholproblémái miatt. Molnár Gusztáv 2022-ben saját maga vallotta be, hogy majdnem belehalt az ivásba, ezért is vonult be az elvonóra, ahol ahol 265 napot töltött, ez idő alatt rengeteget fogyott, teljesen megváltozva jött ki az intézményből. Miután azonban szakított a párjával, ismét az alkoholhoz nyúlt, ugyanis nem tudta feldolgozni, hogy vége a párkapcsolatának. A Corvin-negyedben a kukák mellett aludt fényes nappal, erről fotók is készültek. Annyira borzalmas állapotban volt, hogy később egy járókelő mentőt is hívott hozzá.

Molnár Gusztáv október elsején vonult be az elvonóra, már novemberben ott is hagyta

Fotó: Molnár Gusztáv/Instagram

Molnár Gusztáv ekkor rájött, hiába töltött rengeteg időt a szigorú elvonón, újra segítségre van szüksége, így önként bevonult, hogy végre leszámoljon a függőségével. A színész október elsején kezdte el a kezelést, majd egy hónapot Kalocsán töltött, egyet pedig Pécsett, de november végén már újra Budapesten tartózkodott. Korábban már elmondta, hogy azért is döntött így, mert félt attól, hogy elveszíti a nőt, akivel épp kapcsolatuk elején tartanak. Másrészt úgy gondolta, hogy Komló után már nincs szüksége olyan hosszú időre egy elzárt közösségben, viszont a fővárosban is jár gyűlésekre, foglalkozik a problémával.

A 38 éves színész most egy megrázó interjúban vallott arról, miért határozott úgy, hogy a kockázat ellenére mégis visszatér, hiszen leszögezte, nem küldték el, a saját döntésére távozott.

Nagyon egyszerű, elegem van! Nézd, azzal, hogy ki fog nekem hinni, nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt pár évben, hogy visszaszerezzem a bizalmat.

Nyilván ez a két hónap, vagy két és fél hónap nem sok. Nem a nulláról indultam, van egy fajta tudásanyag bennem azzal kapcsolatban, hogy mi ez a betegség, amivel küzdök, hogy mi az, amivel vigyáznom kell. És akkor hoztam egy döntést. Érzés szintjén tudok erről beszélni. Ott voltam Pécsett, és nyilván ott is szabályok szerint működünk, van egy keretrendszer. Harmincnyolc éves lettem ott, Pécsett ünnepeltem, ott voltak a társaim, kaptam is egy szelet tortát.

Egy évvel korábban szintén hasonlóan ünnepeltem, előtte pszichiátrián voltam, előtte az utcán hajléktalanként, és eljött most egy olyan pont az életemben, amikor az van, hogy én ezt unom

- magyarázta a Borsnak Molnár Gusztáv, aki nem szeretne többé ilyen helyzetbe kerülni, ezért igyekszik is mindent megtenni, viszont nem akart bezárva élni.