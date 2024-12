Műteni kell a TV2 sztárját

A több TV2-es műsorban látott Metta az Instagramon jelentkezett be, követői kérdéseire válaszolva elárulta, hogy operálni fogják a térdét. "Rám is vár egy műtét. Múlt decemberben volt egy balesetem síelés közben. Azóta húzom a dolgot, próbálom megúszni, de sajnos annyira fáj már, és nem tudom rendesen használni, hogy most már nem sunnyoghatok tovább. Félek tőle" - írta.

A TV2 műsora, a Kőgazdag fiatalok egyik szereplője, Metta

Fotó: instagram.com/dulinmetta/

Arról is írt a követőknek, hogy "neki is megvannak a kis démonjai", ezért pszichológushoz jár. "Néha csak egy nagyon jót beszélgetek vele, néha pedig komoly sebeket tép fel, hogy haladjunk előre" - tette hozzá.

Szörnyű fejfájással feküdt

Pár hete elárulta, nagyon rossz időszakot élt meg, ugyanis borzasztó állapotba került egy visszatérő probléma miatt: már az ágyból sem bírt kikelni, egész nap csak feküdt. "Nagyon romon vagyok egész nap. Migrénes fejfájásom van, amióta felkeltem, pedig van migrén piercingem, ami egyébként nagyon jól működik, egészen addig, amíg a porc ki nem dobja magából. Már volt ilyen és akkor újraszúrattam, utána pedig megint jól voltam. De most ismét megtörtént és vissza kellene mennem megcsináltatni. Viszont addig, amíg ezt meg tudom tenni, kérlek küldjetek valamilyen segítséget, írjatok valamit, hogy nektek mi vált be... Ez iszonyú. Délután van és még nem keltem fel. Rémes” – írta.

A rajongók természetesen igyekezték mindenféle praktikával ellátni, amik talán segíthetnek neki. Igaz, akadt ezek között egy-két megkérdőjelezhető javaslat is. "Nagyon cukik vagytok, rengetegen írtok nekem üzenetet. A legfurcsább eddig az volt, hogy igyak meg egy liter Red Bullt, de nem vagyok biztos benne, hogy az segítene. Illetve volt olyan is, aki azt írta, hogy amióta abbahagyta a húsevést, elmúltak a migrénes gondjai, de én egyébként sem eszem húst, úgyhogy nálam ez sem fog működni" - közölte.