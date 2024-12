Új párja lehet G.w.M exének

Már több mint két éve, hogy G.w.M elhagyta gyerekei édesanyját Kulcsár Edina miatt, azóta Nagy Melanie folyamatosan azon dolgozik, hogy egyedül is helytálljon minden téren. Szülőként is igyekszik a legtöbbet megadni kislányának és kisfiának, hiszen nem szeretne másoktól függeni, másrészt karrierjét is folyamatosan építi a szakítás óta. A fiatal lány nem panaszkodik, úgy értékeli, hogy az elmúlt két év nagyon sikeres volt a számára, hiszen sok rövid távú célját sikerült elérnie a volt párja támogatása nélkül is, és a mai napig mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb lemondással járjon a gyerekeknek az, hogy apjuk elhagyta őket.

Nagy Melanie

Fotó: Nagy Melanie/Instagram

Nagy Melanie és Váradi Olasz valóban egy pár?

Szakítása óta Nagy Melanie csak családjára és a karrierjére koncentrált, azonban úgy tűnik, hogy hosszú idő után vére rátalált a szerelem. Váradi Olasz, a Váradi Roma Café énekese ugyanis egy közös fotót osztott meg az Instagram-oldalán kettejükről, amihez csak annyit fűzött hozzá:

"Melanimmal" - írta egy szív emoji kíséretében.

A közös fotó láttán a rajongók nagyon megörültek, akik szerint nagyon aranyosak és összeillenek a fiatalok.

Mennyire összeillenek

- jegyezte meg a férfi egyik követője.

Gyönyörű ez a nő

- írta egy másik.

A kép az egyik bulvártémákkal foglalkozó Facebook-csoportba is felkerült, ahol többen azt írják, hogy valószínűleg az énekest és G.w.M exét csupán baráti szálak fűzik egymáshoz, ugyanis a zenész soha nem hagyná ott a családját.

Váradi Olaszt egyébként korábban még Cseke Katinkával is hírbe hozták, azonban a férfi idén ünnepelte a 19. házassági évfordulóját és nyolc gyereke van.