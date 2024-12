Megcsalhatta ismert párja a Next Top Model Hungary szépségét

Szakíthatott a Next Top Model Hungaryben látott Alföldy Anna és koreográfus párja, Kurucz Sándor, legalábbis erre utal, hogy a modell közösségi oldaláról eltűnt a közös képek jó része. A pár nemrég költözött csak össze, így ha tényleg különváltak, az igen váratlanul történt – Alföldy Anna azonban a minap sokat sejtető Instagram-sztorit tett közzé, amelyben megcsalásról írt, akár ez is lehetett a szakítás oka.

"A szöveg arról szól, hogy a megcsalás milyen mély sebet ejthet a lelken, és hogy ebből milyen nehéz felállni. Persze azt is hozzátette, hogy minden ilyen csalódás után az ember erősebb lesz, és jobban megismeri önmagát. A kommentelők egyértelműen azt gondolják, hogy a TV2 sztárja elsősorban saját kapcsolatáról ír" – vette észre a Ripost.

Lelkesen mesélt a párjáról a Next Top Model Hungary sztárja

Alföldy Anna augusztusban mutatta meg először a párját egy közös nyaralós fotón, októberben pedig az Origónak mesélt először az új kapcsolatáról – akkor még minden a legnagyobb rendben volt köztük.

"Négy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, csak neki és nekem is volt még akkor párkapcsolata. Hamarosan egy éve lesz, hogy együtt vagyunk. Elkezdtünk beszélgetni, kerestük egymás társaságát, majd mikor Sanyi Thaiföldön volt, akkor kiutaztam hozzá. Onnantól kezdve nem volt kérdés, hogy együtt folytatjuk az utunkat. Mi már az első pillanattól tudtuk, hogy ez több, mint egy barátság. Azt érzem, hogy mindenben támogat, hatalmas szeretetet kapok tőle. Soha nem voltam annyira biztos egyik kapcsolatomban sem, mint most" – nyilatkozott nagyjából két hónapja a Next Top Model Hungary szereplője.

"Mindketten élvezettel járunk haza. Még mindig ott van a pillangó a gyomromban, hogy vágyom haza, vágyom a másikra, milyen izgi hazamenni, hogy valaki vár otthon. Rengeteg a közös bennünk, így sok olyan dolog van, amit együtt szeretünk csinálni" – tette hozzá akkor Alföldy Anna.