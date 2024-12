Itt a Dancing with the Stars szereplőjének kínos magyarázkodása

PSG Oglit lefotózták, miközben egy buszmegállóban áll – de ő állítja, hogy nem száll buszra, a kép korábbi, a TV2 sikerműsorának, a Dancing with the Stars próbájára sietett.

PSG Ogli és Szőke Zsuzsi a Dancing with the Stars show-jában

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Kőgazdag fiatalok és a Dancing with the Stars szereplője kínosan magyarázkodott egy fotó miatt, amelyen a rendszeresen rengeteg pénzzel hencegő realitysztár egy buszmegállóban látható. „Szomorú, hogy ezt kell kitenni, így karácsony napján, hogy valami patkány lefotózott körülbelül egy hónapja, ahogyan sétálok be a kocsimból a Dancing with the Stars próbájára. Igen, valahol le kell tegyem a kocsit és el kell sétálnom egy buszmegálló mellett” – írta, mintha a tömegközlekedést használni valami szégyenteljes dolog lenne.

„Én is utaztam kiskoromban busszal, nem is keveset. De azért álljon már meg a menet! Biztos hárommilliós szettekben utazgatok a buszokon, Budapesten... Hát elájulok, kajakra látszik, hogy menetben vagyok, hogy jár a lábam. Na de mindegy, ne törődjetek vele. Lecsövesedett Ogli így a 24-es év végére” – írta az Instagramon.

Ogli szórja a pénzt

A TV2 nézői azt is láthatták a Kőgazdagok fiatalok egyik adásában, hogy miként zajlott PSG Ogli születésnapi bulija. Az influenszer elmondása szerint 2000 eurót, több mint 800 ezer forintot osztogatott szét egy szórakozóhelyen, mások is látták, amint 100 eurósokat ad a pincérnőnek – aki állítólag még italt se vitt nekik.

A Kőgazdag fiatalok szereplője, a PSG Ogliként ismert Papp Olivér nemrég arról elmélkedett a műsorban, hogy mennyit érdemes egy pár cipőre költeni: "Cipőt, úgy gondolom, hogy 300 ezer forint alatt nem veszünk" – mondta az adásban, végül 6-700 ezer forintért rendelt egy egyedi darabot a tanácsadójától.