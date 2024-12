Életveszélyes, ahogy a karácsonyfát díszíti Ördög Nóra - fotó

Nánási Pál az Instagramon mutatta meg, hogy a felesége, Ördög Nóra milyen veszélyes módszerrel díszítette fel a karácsonyfát: egy eléggé instabilnak tűnő székre állt, de nemcsak az ülést, hanem a támlát is használta – a fotó alapján így bármikor leeshetett volna, akár a fába is zuhanhatott volna. Nézze meg a bejegyzést!

"Elkezdődött!" – a képhez Nánási Pál csak ennyit írt, a hozzászólások között azonban többen aggodalmukat fejezték ki. "Ez egy elég veszélyes felállás" – írta valaki, amihez mások is csatlakoztak. "Elég veszélyes ez a mutatvány" – vélte egy másik kommentelő; "Jaj! Le ne essen!" – szólt hozzá egy harmadik felhasználó.

Ördög Nóra közben a saját Instagram-oldalán kócosan, smink nélkül mutatta meg magát: "Nektek is égnek áll a hajatok az ünnepek előtti tülekedéstől?" – írta egy online vásárlásra buzdító hirdetésben. Nézze meg az ő fotóját is!

Ördög Nóra karácsony előtt

Fotó: Instagram/Ördög Nóra / Instagram/Ördög Nóra

Ördög Nóra Magyarország kvízében is kipróbálta magát

Ördög Nórát a Dancing with the Stars zsűritagjaként, illetve a Megasztár műsorvezetőjeként is láthattuk mostanában a TV2-n, de Magyarország kvízében, az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? című vetélkedőben is kipróbálta magát Till Attilával.

Végül a műsor felénél kiesett, egy viszonylag egyszerű kérdésnél bukott el. A kérdés az volt, hogy "Mi van a semmi közepén?", mire Ördög Nóra azt a választ adta, hogy "semmi". De mi volt végül a helyes válasz? Kiderül ebből a videóból.

Mi az az 1% Klub?

"Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? című új vetélkedő az elmúlt évek egyik legsikeresebb nemzetközi szuperformátuma, ahol azoknak van a legnagyobb esélyük, akiknek jól vág az eszük, hiszen ez a józan ész és a csavaros gondolkodás próbája. Ebben az egyedülálló műsorban egyszerre 100 versenyző küzd meg egymással egy óriási stúdióban, kérdésekre kell válaszolniuk egy érintőképernyős táblagép segítségével. Aki rosszul válaszol, azonnal kiesik. A kérdések nehézségének szintjét az határozza meg, hogy egy előre megkérdezett, az ország lakosságát reprezentatívan leképező panel tagjaiból hányan tudták a helyes választ" – írta korábbi közleményében a TV2.