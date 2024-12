Így készült Palik László volt felesége, Marsi Anikó a Legyen Ön is milliomos!-ra - videó

Utolsó adásaihoz érkezett a Legyen Ön is milliomos!, amelyben ismét a hírességeké a főszerep. Palik László YouTube-csatornáján, a Palikék Világában szólalt meg a műsorvezető volt felesége, gyerekei anyja, Marsi Anikó arról, milyen érzésekkel ül be a játékos székbe a volt férjéhez, és mire számít vele kapcsolatban. A még adásba kerülő sztárpárokat az adás előtt Dombovári Vanda kérdezgette arról, hogyan készültek fel a legendás kvízműsorra.

Palik László és Marsi Anikó szokatlan helyzetben kerülnek együtt újra a képernyőre

Fotó: TV2 / TV2

Igazán különleges alkalom lesz, amikor Palik László és volt felesége, Marsi Anikó kerül majd szembe, aki kollégájával, Gönczi Gáborral együtt teszi próbára tudását.

18 évet töltöttünk együtt, teljességgel kiszámíthatatlan. Fogalmam sincs mi fog történni

- vallotta be Dombóvári Vandának a Tények hírolvasója, aki azt is elmondta, hogy volt már része hasonló élményben, és épp volt férjével, Palik Lászlóval vett részt már kvízműsorban játékosként, azonban fogalma nincs, most mire számíthat úgy, hogy Palik a műsorvezetői székben foglal helyet.

Tegnap már Polgár Tünde és Polgár Árpád játéka került műsorba, a műkincskereskedő és felesége nagyon másként élte meg az előkészületeket a Legyen Ön is milliomos! felvételén.

Teljesen sötét és hülye vagyok mindenhez

- jelentette ki Tünde, ám férje ezt másképp látta, és azt mondta, "Tünde az ész, én vagyok a pénz!" - zárta Polgár Árpád.

A sztárházaspár elég hamar kiesett, viszont 250. 000 forintot nyertek. Őket követte Gryllus Dorka és férje, Simon Kornél, akik izgatottan érkezetek a stúdióba.

Polgár Tünde és Polgár Árpád a Legyen Ön is milliomos!-ban

Fotó: TV2

Az esélytelenek nyugalmával várom, hogy a férjem megadja a válaszokat a kérdésekre

- mondta mosolyogva Dorka. Férje, Simon Kornél pedig azt mondta, minden erejével és tudásával azon lesz, hogy megfeleljen az elvárásoknak.

A továbbiakban látható lesz még Kamarás Iván, aki elsőszülött fiával, Igorral lesz párban.

Én nagyon építek rád, azt gondolom, te leszel itt a főszereplő

- mondta a színész a fiának.

"Majd meglátjuk, hogy mennyire lesz elég ez a tudás!" - tette hozzá nevetve a színész fia.

Kamarás Iván

Fotó: TV2

Péntekig adásba kerül majd az egykori tévés, ma már ügyvéd és üzletember, Kósa L. Adolf játéka, aki a feleségével, Ritával száll majd harcba a milliókért.

Van esélyünk. Igaz, hogy csak matematikai, de azért van

- mondta izgatottan Kósa L. Adolf a játék előtt.