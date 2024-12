Megrázó részleteket árult el a férje Pap Rita agyvérzéséről

Mint írtuk, Pap Rita karácsony előtt agyvérzést kapott, tíz napig kórházban volt, mire szentestére pont hazaengedték. Férje, Bodnár Attila most részletesen mesélt a körülményekről, arról, hogy milyen tünetei voltak az egyébként teljesen egészséges énekesnőnek.

Pap Rita és Bodnár Attila

Fotó: MW archív / MW archív

"Péntek tizenharmadikán kezdődött minden, ami csak azért érdekes, mert addig a napig sem Rita, sem én nem voltunk babonásak.

A feleségem éppen a szobabiciklijén ült, amikor szólt, hogy egy picit ledőlne, mert fáj a feje.

Már ez intő jel volt, egyáltalán nem fejfájós. Rita az egészség és az egészséges életmód szobra, aki ráadásul éppen ezzel az elszántságával megmentette az én életemet is, hiszen az ő támogatásával és unszolására tettem le a cigit és a poharat is, vagyis miatta kezdtem el egészségesen élni. Az ő vérképét be lehetne tenni egy tankönyvbe, mert annyira tökéletes értékeket mutat.

Mindenesetre lefeküdt pihenni, de nem szűnt a fejfájása, sőt hányingerre panaszkodott és a látásával is gondok voltak.

Amikor reggelre sem lett jobban, bementünk az ügyeletre, ahol kiderült, hogy jól döntöttünk, mert egy ér elpattant az agyában, ami vérömlenyt okozott. Az volt a hatalmas szerencse, hogy a vérzés egy kevésbé fontos területet érintett, így viszonylag enyhék voltak az agyvérzés tünetei, de azért mégis csak egy agyvérzés volt" – nyilatkozta Bodnár Attila a Borsnak.

Meddig tart Pap Rita felépülése?

Bodnár Attila a lapnak arról is beszélt, hogy Pap Ritának várhatóan négy-öt hétre lesz szüksége a teljes felépüléshez, de egyébként mindenben betartja az orvosok utasításait – most a pihenésre, gyógyulásra koncentrál, szilveszterkor is csak ásványvízzel koccintanak, valószínűleg még bőven éjfél előtt.

2025-re így is van elég terve a házaspárnak, szeretnének ugyanis életre hívni egy Modern Hungária slágershow-t, megidézni a nyolcvanas évek hangulatát, amikor a magyar diszkókban és házibulikban a zenekar dalaira táncoltak a fiatalok.

