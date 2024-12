Így van most a durva lakástűz után Papadimitriu Athina

Tavaly decemberben, egy vasárnap hajnalban gyulladt ki Papadimitriu Athina háza, ahol sokáig nem volt se víz, se áram, és fűtés sem, így a legkisebb lányánál kellett meghúznia magát egy időre. Mint kiderült, egy elektromos zárlat miatt történt meg a baj, de a színésznő jól kezelte a helyzetet, nagyobb baj is történhetett volna, akár ő is komolyabb sérüléseket is szerez, ha nem úgy cselekszik, ahogy akkor tette. Kiderült, hogy több milliós kára keletkezett az ingatlanban, de inkább lelkileg viselték meg a történtek. A színésznő elárulta, hogyan van most egy évvel a történtek után, és bár úgy érzi, túl van a nehezén, de azóta is folyton felébred, ha valami furcsa zajt hall.

Papadimitriu Athina szeret vidéken élni, a tűzeset ellenére sem költözött máshová

Fotó: Facebook/Athina Papadimitriu

Az egyedül élő Papadimitriu Athina a felújítást illetően is pozitívabban állt a dolgokhoz korábban, most azoban kissé csalódottan árulta el, hogy még mindig nem sikerült helyreállítani a tűz okozta károkat.

Júliusban azt mondtam, hogy ok, akkor augusztusban lesz kész a felújítás. Amikor augusztusban sem lett kész, akkor úgy éreztem, nem görgetem tovább, elengedtem az egészet!

Ráadásul folyamatosan kaptam a jeleket, mert valahogy mindig az történt, ha fel akartam tenni a polcra valamit, közben levertem egy másikat, valahogy sosem egyenesen mennek a dolgok, mindig van valami csavar, kanyar benne! Ha elvégeztem egy feladatot, jött helyette kettő! Nem tudom, de valahogy úgy éreztem, mindenért nagyon meg kell harcolni. Én sosem voltam egy tüchtig csaj, vidéken, kutyával, nem is tudsz az lenni. De az a káosz, ami kialakult nálam, az már nekem is sok volt" - magyarázta a Borsnak kissé csalódottan a színésznő, aki egyelőre nem érti, miért éli meg ezt a nehéz időszakot.

Papadimitriu Athina hisz abban, hogy minden okkal történik, és majd idővel kiderül, rá miért mérte ezt a csapást a sorsa, de igyekszik elfogadni a helyzetet. Annak örül, hogy annakidején nem tétovázott, amikor meghallotta a furcsa zajokat hajnalban, és azonnal kipattant az ágyból, így nem lett komolyabb baj, hiszen még időben tudott szólni a tűzoltóknak.