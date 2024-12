Pásztor Anna a gyerekei nélkül tölti a karácsonyt

Pásztor Anna otthonában már le is ment a karácsony, a család ugyanis rendhagyó időpontban, november 23-án ünnepelt: mivel a gyerekek az apjukkal külföldön töltik a téli szünetet, az Anna and the Barbies énekesnője egyszerűen előrébb hozta az együttlétet.

Pásztor Anna a színpadon

Fotó: Instagram/Pásztor Anna / Instagram/Pásztor Anna

"Úgy néz ki, a gyerekek apukája elviszi őket Ausztráliába. Így jött ki a szabadidő, a jegyek stb. Tehát

úgy döntöttem, mi fogjuk meghatározni, mikor van karácsony.

És november 23-ra összehoztam. Először hat embert hívtam, végül eljött huszonhat… A komplett család ott volt! Volt karácsonyfa, csillagszóró, zongorázás, minden. És figyelj, leesett a hó egy nappal előtte! És semmi különbség nem volt. Vagyis egy, hogy mindenki nyugiban volt, és nem volt még kimerülve. Röhögve jöttek, hogy karácsony, és két perc múlva már mindenki nyakig karácsonyi hangulatban volt, meg feltöltődve" – mesélte Pásztor Anna Bochkor Gábor tévéműsorában.

Az énekesnő hozzátette, hogy élete legjobb karácsonya volt, mivel nemcsak ugyanazokat az ételeket ették, amiket egyébként szoktak az ünnepkor, de még kedvük is volt sütni – az asztal végül úgy nézett ki, mintha lakodalom lett volna náluk.

Pásztor Anna tavaly karácsonykor idegösszeomlást kapott

Pásztor Anna legutóbb kevésbé vidám témával került be a hírekbe, alig egy hónapja ugyanis pont arról vallott, hogy tavaly karácsonykor idegösszeomlást kapott.

"Karácsony, két napja nem alszunk, a kislányom lázas, nem marad meg benne semmi, kihányja a lázcsillapítót. Karácsony napján fölkelünk, nem volt villany, hidegbe, beburkolózva, és közben hány... Ment az engedélyeztetés, mindennek a kínja a nyakamon, meg ugye, a pénzek, amiket ide-oda kellett tologatni. És emlékszem, hogy minden rendben volt, még megtankoltam, aztán a nulláson elindultam a barátomhoz, és egyszer csak így mindenem görcsölt, az égvilágon minden, tehát a kezem, lábam. Le kellett kormányoznom a kocsit ott Fótnál, és megálltam, azt hiszem, az Auchannál, ott villózott egy karácsonyfa, ami zárlatos volt… egy ilyen világító karácsonyfa. Ott leparkoltam előtte, és zokogtam, sírtam, felhívtam a barátomat, hogy nem tudok továbbmenni.

Remegtem, hánytam, az égvilágon minden, és nem mertem vezetni, képtelen voltam,

de senki nem tudott értem jönni, mert ugye mindenki ivott már, mert karácsony éjjel volt. Emlékszem, hogy 11 óra 15 perctől egészen éjfélen keresztül ott álltam" – mesélte korábban Palik Lászlónak.