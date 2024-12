Így él most a Megasztár egykori zsűritagja

Pierrot, azaz Marosi Z. Tamás nemrég egy interjúban árulta el, hogy miért tűnt el a nyilvánosság elől, és mivel foglalkozik mostanában. A Megasztár első két évadában nagyon népszerű zsűritag volt, és nemcsak ítészként, hanem zenei producerként is részt vett a műsorban, az első két Csillagdalt is ő maga szerezte. Azonban nem ez volt az egyetlen tehetségkutató, melyben zsűrizett, később feltűnt a Dalban is, 2015-ben és az azt követő évben is. Bár régóta zenei pályán volt és hatalmas sikereket ért el, mégis egy másik irányt vett az élete, melyben szintén teljesnek érzi magát. Az 55 éves zenész most elmondta, hogy mivel foglalkozik ideje nagy részében.

Pierrot a Dal két évadában is feltűnt a zsűriben

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Felnőttként, 2016-ban jelent meg az első önálló játékom, az Irány a Kincses sziget, de ekkor még nem fordultam teljesen a műfaj felé.

Ahogy azonban egyre több játékom jelent meg a hazai kiadóknál, sőt néhány a határokon túl is, egyre inkább hivatásommá vált a tervezés. Tavaly év végére már saját kiadót is indítottunk kis családi vállalkozásként. Sokan azt hiszik, hogy a játék a gyerekek privilégiuma, de ez nincs így. A társasjáték pedig kifejezetten okos szórakozási forma, amit nagyon ajánlok felnőtteknek, időseknek és fiataloknak egyaránt.

Én magam örömmel készítek könnyed családi, és egész estés, kemény agytornának számító verziókat is. Olyan, mint bármely művészi alkotás

- idézi a Bors Pierrot szavait, aki egy ideje többnyire társasjátékok tervezésével, azok elkészítésével foglalkozik, és szerinte ez is igencsak kreatív és ugyanolyan alkotási folyamat, mintha könyvet írna, dalt szerezne, vagy filmet csinálna.

A játékok tesztelésében segítségére van családja, kamasz fia, felesége, sőt még nyolcvanéves édesanyja is szívesen segít neki ebben, ő pedig nagyon élvezi ezt az új munkáját, ami egyben a hobbija is lett, és kitölti az életét.