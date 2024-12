Kiderült, plasztikáztatott-e a Házasság első látásra szereplője

Ismert plasztikai sebész, a Demcsák Zsuzsa külsejét is megváltoztató dr. Krasznai Zsolt válaszolt a kérdésre, amely a Házasság első látásra indulása óta foglalkoztathatja a nézőket: átszabatta-e az arcát az egyik szereplő, Szolnoki Szabolcs? Az a műsorból is kiderült, hogy a férfi hiú és gazdag, oka és lehetősége is lett volna a műtétre – de vajon tényleg kés alá feküdt?

Szolnoki Szabolcs a bemutatkozó fotóján: látni a plasztikai műtét nyomát?

"Kép alapján a szájában nem vagyok biztos, hogy saját vagy műtött, de a haja, úgy gondolom, a sajátja. A felső szemhéja viszont biztosan műtve van. A mosolyráncok vízszintes vonulata és a kissé ödémás arc pedig arra utal, hogy volt valamiféle arckorrekciója is" – magyarázta dr. Krasznai Zsolt a Story magazinnak.

Plasztikai műtét: mi a helyzet más magyar sztárokkal?

Egy másik magyar plasztikai sebész a TikTokon indított videosorozatot, amelyben magyar és külföldi sztárok arcát és testét elemezte olyan szempontból, hogy milyen szépészeti beavatkozásokon eshettek át.

Az oldalán összevetette például Tóth Andi régi és újabb fotóit, ami alapján a következőre jutott: "Andi nagyon sokat veszített a testsúlyából, és nagyon sokat izmosodott is. Ez okozta az arcán ezt a változást. Voltak, akik orrplasztikával is megvádolták, viszont szerintem ez sem igaz, csupán a jó sminkről van szó. Amit viszont valóban megcsináltatott, de szerintem ezt fel is vállalta, az nem más, mint hogy láthatatlan fogszabályzót hord, hogy minél szebb és egységesebb legyen a fogsora" – magyarázta, vagyis a szakértő szerint az énekesnő nem esett át komolyabb plasztikai műtéten.

Tóth Andi: valószínűleg nem volt plasztika

"Szerintem a teste természetes, ő alapból homokóra típusú. Az arcán viszont megcsináltatott egy-két dolgot" – mondta a plasztikai sebész már Opitz Barbiról, aki valószínűleg ajakfeltöltésen és talán állcsúcsfeltöltésen is átesett. Janicsák Veca közben viszont felismerhetetlenné vált, a háttérben a szakértő szerint is plasztikai műtétek állnak.