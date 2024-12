Pumák a vásznon: dögös szívtiprókat csábítanak el

Végre eljött az érettebb nők ideje. A pumák a vásznon nemcsak azt bizonyították, hogy egy negyvenes-ötvenes nő lehet sikeres vezető és anya is egyben, de azt is, hogy húszon-harmincéves férfiakat is bátran megkaphatnak. Idén többek között három, Oscar-díjas díva, Nicole Kidman, Anne Hathaway és Laura Dern is megmutatta, ők igazi pumák és olyan pasikat vadásztak le a vásznon, mint Zac Efron, Nicholas Galitzine vagy Liam Hemsworth.

Pumák a vásznon: Anne Hathaway-t nem zavarja a közel 15 évnyi korkülönbség (Fotó: YouTube)

Romboljuk le a szterotípiákat

Kanyarodjunk vissza Hollywood aranykorába, egészen a negyvenes évek végéig. Vége lett a világháborúnak, férfiak milliói vesztek oda, sokan maradtak özvegyek, ahogy jegyesei is egy-egy szépreményű katonának. A nők kiszolgáltatottak lettek, és sokszor hozta őket össze a sors emiatt náluk idősebb férfiakkal. Ezt Hollywood is erősítette, így lehetett az, hogy az olyan szépségek, mint Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Debbie Reynolds Kim Novak vagy Elizabeth Taylor olyan, legalább negyvenes-ötvenes férfiakkal keveredtek össze vásznon, mint Humphrey Bogart, James Stewart, Cary Grant vagy Clark Gable, akiket a hírnevük és a profi sminkesek fiatalítottak visszább. Az üzenet visszatekintve praktikus, de egyben toxikus is volt, főleg ha megnézzük, hogy a fordított esetről nagyon kevés film készült és ezekben is az idősebb nők általában valamilyen fiatal dzsigoló vagy prostituált bűvkörébe kerültek, mint a legendásan szeszélyes Vivien Leigh utolsó előtti filmjében: A tavasz Rómában című produkcióban.

A Z-generáció nyitottabb a pumákra

Ugrunk gyorsan legalább hatvan-hetven évet, és megjelenik az úgynevezett Z-generáció. Esetükben a kor és a nem sok esetben másodlagos kérdés, egy fiatal férfinak nem derogál már egy érettebb, adott esetben sikeresebb nőt elfogadni társul, míg az érettebb nő se azért kezd fiatalabb férfiakkal, hogy a kirepült gyermekeit helyettesítse, bármennyire is próbálta például ezt sugallni a formabontónak szánt, de inkább toxikus anya-fiú párosokat bemutató MILF Manor című valóságshow.

Az üzenet úgy tűnik 2024-re ért be, ugyanis a legnagyobb streamerszolgáltatók szuperprodukciói, Oscar-díjas sztárokkal mutatták be, létezik a pumák számára is a happy end.