Radics Giginek új párja van - kép

Radics Gigi először 2008-ban a Megasztár 4-ben tűnt fel, azonban akkor még nem jutott be a legjobbak közé. 2012-ben a Megasztár hatodik évadát nyerte meg.

Radics Gigi

Fotó: Radics Gigi Instagram

Radics Gigi számára a tavalyi év nem volt egyszerű, ugyanis augusztusban bejelentette, hogy szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, ami lelkileg nagyon megviselte, hiszen szülei példáját követve ő is egy életre szeretett volna párt találni. Radics Gigi szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, erről nyár végén számoltunk be. Az énekesnő azóta sem nem árulta el, pontosan miért döntött így, nemrég viszont arról beszélt, hogy nagyon nehéz volt számára az az időszak, amikor új életet kezdett.

Bár egy ideje nem beszél a szerelmi életéről, az énekesnőnek új párja van. Mackó Miki, a ValMar és Manuel producere az Instagram-oldalán osztott meg szerelmes fotót Radics Gigiről, amin épp csókolja az énekesnőt. A pár nemrég Párizsban járt, ahol több romantikus napot is együtt töltöttek, Disneylandbe is ellátogattak, valamint a város nevezetességeit is megnézték. Az utazásra nem kettesbe érkeztek, hanem velük tartott Radics Gigi kislánya, Bella is.

A lapozós bejegyzésben az is látható, ahol forró csókot vált az énekesnő és a producer: