10 dolog, amit biztosan nem tudott a Reszkessetek, betörők!-ről

A Reszkessetek, betörők! sok százezer magyar nézőnek majdnem annyira hozzátartozik a karácsonyi hangulathoz, az ünnepekhez, mint a karácsonyfa beszerzése, díszítése vagy épp a bejgli. Minden évben kiváló nézettséggel megy, akkor is leülnek sokan megnézni a kicsi Kevin és az ügyefogyott, szerencsétlen betörők küzdelmét, ha már látták ötször is. Idén is a TV2 adja a három filmet: alább tíz érdekesség a Reszkessetek, betörők! első részéről.

Vágólapra másolva!

Az 1990-ben bemutatott Reszkessetek, betörők! kétségkívül az egyik legnépszerűbb karácsonyi vígjáték, 34 éve ott van a legjobbak közt. A rendezője Chris Columbus, írója John Hughes volt, főszerepben pedig az akkor még nem nagyon ismert Macaulay Culkin mellett Joe Pesci, John Heard, Catherine O'Hara és Daniel Stern volt látható. Itthon idén is a TV2 adja a három filmet, december 24-én, 25-én és 26-án. Reszkessetek, betörők!

Fotó: IMDb Az USA-ban 1990. november 10-én mutatták be, a premier Chicagóban volt, majd november 16-án került a mozikba. A film fogadtatása kezdetben vegyes volt, de aztán felfutott, nagyon sokan lelkendeztek a humoros jelenetek, a hangulat, a zene miatt. 476,7 millió dolláros bevételt hozott világszerte, ezzel 1990 második legnagyobb bevételt hozó filmje lett – úgy, hogy másfél hónapja volt abban az évben pénzt termelni. Lássunk alább tíz érdekességet a filmről! Reszkessetek, betörők!

Fotó: IMDb 1. Macaulay Culkin az amerikai, gyermekmunkára vonatkozó törvények miatt csak napi öt órát dolgozhatott a forgatáson. Ennek megfelelően a stáb az ő időbeosztása szerint tervezte meg a jeleneteket, sokszor egyedül állt a kamera elé. 2. Bár a szerepet John Hughes kifejezetten Macaulay Culkinnak írta, Chris Columbus több száz másik fiút is meghallgatott. Hughes korábban a Belevaló papapótlóban (1989) is szerepeltette őt, de miután meghallgatta az összes többi gyerekszínészt, akkor jött rá, hogy valójában Culkin a legjobb választás a szerepre. Így nézett ki egy évvel a világsiker előtt: Belevaló papapótló, Macaulay Culkin

Fotó: IMDb Belevaló papapótló, Macaulay Culkin

Fotó: IMDb 3. Az eredeti verzióban, amit tesztközönségnek vetítettek, a család párizsi kalandjait is bemutatták, de a nézőket sokkal jobban érdekelték Kevin kalandjai. 4. Mint ismert, sok sorozat és film használ testdublőröket és kaszkadőröket is a fárasztó, illetve a veszélyes jelenetek forgatásánál. Culkin veszélyesebb jeleneteit sem bízhatták rá, egy 30 éves törpenövésű kaszkadőr látható pár jelenetben. A cikk folytatódik, lapozzon!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!