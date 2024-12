Elképesztő fotók: ennyit változtak a film forgatása óta a Reszkessetek, betörők! szereplői

Nem sok magyar ember van, aki ne hallott volna a filmről, vagy ne látta volna a Reszkessetek, betörők!-et: aki kihagyta volna, idén karácsonykor is pótolhatja. Az Origo megkereste a TV2-t, amely az elmúlt években minden karácsonykor leadta a Reszkessetek, betörők!-filmeket: idén is a csatornán bukkan fel a kicsi Kevin, december 24-én és 25-én, december 26-án pedig jön a harmadik rész, amelynek már Alex D. Linz a főszereplője.

Nagyon sokat változtak a film forgatása óta a Reszkessetek, betörők! szereplői

Macaulay Culkin, Reszkessetek, betörők! kis Kevinje

Legismertebb alakításait gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek, betörők!, a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották.

Macaulay Culkin a kis Kevin szerepében

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

2023. december 1-jén csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en. A ceremónián jelen volt a filmbéli édesanyja, Catherine O’Hara is. Legújabb szerepe a Fallout című sorozat második évadában lesz. A Prime Video produkciójában egy "őrült tudóst" fog alakítani, ami új irányt jelent a karrierjében, miután évekig viszonylag visszavonultan élt. A sorozat története egy posztapokaliptikus világban játszódik, és várhatóan 2025-ben mutatják be az új évadot. Most így néz ki:

Macaulay Culkin így néz ki manapság

Fotó: Getty Images via AFP

