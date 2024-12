Robbie Williams majdnem meghalt

December 26-án érkezik a brit és magyar mozikba a Robbie Williamsről szóló életrajzi film, a Better Man: Robbie Williams, amelyben a címszerepet egy CGI-jal létrehozott csimpánz játssza – vagyis ő jelenik meg a világhírű énekes helyett, miközben maga Robbie Williams csak a hangját kölcsönzi a produkcióhoz.

Robbie Williams

Fotó: Instagram.com/robbie.williams.fan/

A Better Man: Robbie Williams bemutatja az énekes pályafutásának három évtizedét is, hogy zűrös fiatalkora és a Take That-beli munkássága után miként vált az Egyesült Királyság harmadik legsikeresebb előadójává a Beatles és a Rolling Stones mögött. (12 lemezéből 11 brit listavezető lett, 13 Brit Awardsszal pedig a díj történetének legtöbbször elismert előadójává vált.)

A filmben arról is mesél, hogy a menedzsere mentette meg korábban az életét, mikor alkohol- és drogfüggő volt.

"Nagyon szerencsés voltam. Harminc éven át ugyanazzal a menedzsmenttel dolgozom, és isten áldja őket… Amikor találkoztam vele, akkor ő már 10 éve volt tiszta. Azt mondta nekem: ’Gyere ide, öreg fiú. Így csináld.’

Megmutatta, hogyan kell tisztának lenni, hogyan kell együttérzőnek lenni, hogyan kell felelősségteljesnek lenni, és hogyan kell férfiként és felnőttként viselkedni.

Ott voltak mellettem.

És ez az oka annak, hogy egyáltalán még élek

- mesélte.

A 90-es években és a 2000-es évek elején például nem engedték meg, hogy beszéljek ilyen problémákról.

Nem sugallhattam, hogy antidepresszánsokat szedek, és nem merészelhettem szomorú lenni

- tette hozzá.

Az énekes 2006 májusában kezdett el randizni az amerikai színésznővel, Ayda Fielddel, akit négy év után, 2010-ben feleségül is vett. A pár Beverly Hillsben mondta ki a boldogitó igent egymásnak. A párnak az évek alatt négy gyermeke született, két kislány Theodora és Colette, valamint két fiú Charlton és Beau.

Ajándék, hogy megnősültem és gyermekeim születtek, nélkülük nem tudom, ki vagy mi lettem volna, vagy hogy itt lennék-e. De amint megérkezett Teddy, az első gyermekem – azóta már négyen vannak –, nem rólam volt szó többé.

És egy olyan őrjöngő nárcisztikus számára, mint én, ez megdöbbentő változás volt

- nyilatkozta az NLC-nek.