Világsztárokkal érkezik Robert De Niro legújabb sorozata a Netflixre - videó

A Netflix jövő évi nagy dobása újra Robert De Niro lesz, aki hatalmas sikert hozott a streamingszolgáltató számára 2019-ben is Az Ír című filmben. Rajta kívül egy másik legendás színészt is sikerült már megszerezniük, ugyanis Arnold Schwarzengger is náluk tért vissza a képernyőre a Fubar című akciósorozatban, amihez készül a folytatás is. Most azonban a 81 éves színész főszereplésével érkezik egy igazán izgalmasnak ígérkező thriller, melyben számos világsztár is szerepet kapott azért, hogy garantálják az új sorozat sikerét, ami 2025. február 20-án kerül a szolgáltató kínálatába.

Jövőre érkezik a Nulladik nap című thrillersorozat Robert De Niro főszereplésével

Fotó: Vanity Fair Instagram

Az apokaliptikus hangulatú, hatalmas társadalmi krízist okozó kibertámadásról szóló történetben Robert De Niro kapja a nemes feladatot, hogy korábbi elnökként kiderítse, kik a felelősei a szokatlan támadásnak. Rajta kívül feltűnik a Nulladik nap szereposztásában Jesse Plemons (Az Ír, Éjszakai játék), Connie Britton (Nashville, A Fehér Lótusz), Matthew Modine (Stranger Things, A sötét lovag: Felemelkedés), Lizzy Caplan (Castle Rock, Szemfényvesztők 2.) és Angela Bassett (Fekete Párduc, A Hercegnő és a Sárkány).

A történet írói Eric Newman (The Watcher, Narcos), Noah Oppenheim (Jackie, The Thing About Pam) és a Pulitzer-díjas szerző, Michael S. Schmidt, akik állítólag már tavaly november óta a produkción dolgoztak, a hat részes thriller rendezője és vezető producere pedig a nyolcszoros Emmy-jelölt Lesli Linka Glatter (Homeland, Mad Men).

A történetben egy pusztító kibertámadás után a korábbi elnököt bízzák hogy találja meg az elkövetőket – miközben egy újabb támadás is fenyeget. A valódi kérdés, amire választ kell találjanak, hogy a fenyegetés külső ellenségtől vagy belsőtől érkezik. A Nulladik nap (Zero Day) egy valós kibertechnikai problémáról kapta az elnevezést, a nulladik napi támadásról, mely egy komoly biztonsági fenyegetés, mely egy számítógépes program vagy alkalmazás még nem ismert hibáját használja ki, amiről lehetséges, hogy maga a program fejlesztője sem tud a támadást megelőzően.