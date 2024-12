Félmeztelenül várja az új évet Rubint Réka - videó

A Schobert család a Maldív-szigeteken tölti a szilvesztert, ami nemcsak azt jelenti, hogy a legtöbb magyarnál korábban köszönthetik 2025-öt, de azt is, hogy akár a tengerben is megmártózhatnak éjfélkor. Rubint Réka már korábban élt a lehetőséggel, és félmeztelenül, egy szál tangában ment be a vízbe, a kezével szívecskét formálva köszönt el 2024-től – amiről videót is mutatott az Instagramon. Nézze meg!

"Viszlát 2024! Sokat vártam ettől az évtől… rengeteget tanultam… Köszönöm, nekem elég volt belőle! Gyere 2025! Nagyon várlak, és biztos vagyok benne, hogy te sem leszel egy sétagalopp… De sebaj! Készen állok minden akadályra" – írta Rubint Réka a lapozható bejegyzéséhez, amelyben több fotót is mutatott a családról, a szilveszteri készülődésről.

Rubint Réka próbál visszavenni a tempóból

Rubint Réka már a nyáron is a Maldív-szigeteken fotózgatta magát, miután korábban fontos döntést hozott: tíz év után kicsit visszavesz a tempóból.

Rubint Réka egy nyári fotóján a Maldív-szigeteken

Fotó: Instagram/Rubint Réka

A munkamániás tréner ugyanis folyamatosan dolgozik, ha külföldre is utazik, az gyakran a munkája is egyben, alakreformtáborokat tart. Nemrég úgy döntött, hosszabb szünetet tart, ilyen nem történt tíz éve. "Ez a nyár nekem többségében a pihenésről fog szólni. Lesz persze alakreformtábor július elején Törökországban. De utána hetekre kihúztam magam a naptárból” – nyilatkozta júniusban.

"Végre nem az anyósülésen töltöm a nyári hónapokat, úton a fellépéseimre. Látom, mennyire gyorsan telik az idő, úgy nőnek a gyerekek, hogy csak pislogunk az apjukkal. Zalán is jövőre már gimnazista lesz, készül a felvételire. Kiskora óta építészmérnök akart lenni, és ezt azóta is komolyan veszi. Kitűnő tanuló, a matematika a mindene, mellette rajzol, épít, legózik. De el is várjuk tőle, mint ahogy Norbikától és Larától is, hogy tegyenek a céljaikért. Amit lehet, azt megpróbáljuk nekik megadni, de a munkát nekik kell belefektetni. Büszkék lehetünk rájuk, mert eltökélt fiatalemberek, sőt néha úgy kell rájuk szólni, hogy pihenjenek. De hamarosan utazunk együtt, lesz családi nyaralásunk, amit szerintem én még jobban várok, mint ők" – mondta korábban.