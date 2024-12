Élete legrosszabb élményén van túl Rubint Rella - videó

Rubint Rella és focista férje, Novothny Soma a nyáron még azt sem tudták, hová költöznek, most viszont épp az Egyesült Arab Emírségekben töltik téli vakációjukat: többek között Abu-Dzabiba és Dubajba is ellátogattak egy szervezett út keretében, magyar idegenvezető kíséretében.

Novothny Soma és Rubint Rella Dubajban

Fotó: Instagram/Rubint Rella / Instagram/Rubint Rella

"Valahogy engem sosem vonzott igazán Abu-Dzabi vagy Dubaj, bár tudom, hogy nagyon sokan választják úti célnak a téli hónapokban, de nekem nem volt a listámon, hogy el kellene jönnöm ide" – kezdte Rubint Rella, akinek azonban már az odaúton megváltozott a véleménye, az idegenvezetőjük annyi érdekességet mesélt az országról.

Ezt a programot nem ajánlja senkinek Rubint Rella

Volt azonban legalább egy program, amelyet utólag szívesen kihagyott volna Rubint Réka unokahúga,

a sandboardozást ugyanis élete legrosszabb élményének nevezte

karácsonyi vlogjában. A sandboard a snowboardhoz hasonló eszköz, csak épp hó helyett homokon siklik – segítség nélkül azonban nem olyan könnyű elsajátítani a használatát.

Rubint Relláéknak már a homokdűnére való feljutás is komoly gondot okozott, majd lefelé is bukdácsoltak, az influenszer a lejtő aljára egy hatalmas bukfenccel ért le. Gyakorlatilag mindene tele lett homokkal, amiről képet is mutatott az Instagramon: így nézett ki a sandboardozás végén.

Rubint Rella a sivatagban

Fotó: Instagram/Rubint Rella

"Azt hittük, hogy lesz valaki, aki segít majd nekünk, de egyedül vagyunk itt... Ezt ki ne próbáljátok, ha itt jártok, életem legrosszabb élménye volt" – magyarázta Rubint Rella. Nézze meg a videóját is!