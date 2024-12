Rúzsa Magdi másokat várt a Megasztárban a top 3-ba

12 év után tért vissza a TV2-re a legendás tévéműsor, a Megasztár, amely rengeteg popsztárt adott az országnak. 13 versenyző állt kezdetben a színpadra, hogy bizonyítson a nézőknek és a zsűrinek, december 8-án azonban már csak négy énekes bizonyíthatott: Tóth Abigél, Balogh Rebeka Valéria, Gudics Máté és Orbán Rudolf. A fináléról itt írtunk hosszabban. Rúzsa Magdi a show után arról beszélt, hogy a top 5 már egészen kiváló volt, de így is meglepték.

Rúzsa Magdi

Fotó: TV2

Az énekesnő elmondta, hogy neki és a zsűritársainak több kedvence volt az évad során, és Gudics Máté győzelme nem meglepetés. „Nagyon fontos, hogy valaki ennyire megbízhatóan hozza azt a színvonalat, ami bele van építve. A hang az hang… és a hang nyerte meg ezt a versenyt” – vélekedett.

Rúzsa Magdi három tippjéből egy jött be

„Én egyáltalán nem tudtam, mire számítsak… arra számítottam, hogy Dávid, Máté, Abigél lesz az utolsó háromban” – tette hozzá. Mint ismert, közülük csak egy jutott be végül a top 3-ba, igaz, ő meg is nyerte ezt az évadot.

Rúzsa Magdi arról is beszélt, hogy a top 5-ben már tényleg csak kiváló énekesek voltak, és „mindenkinek megvan a maga varázsa.” Egy dolog a tehetségkutató hozta ismertség, hírnév, ez még nem elég hosszabba távon, az énekesnő szerint az „igazi meló most kezdődik, kőkemény munka kell, és nem egy slágert kell letenni.” Rúzsa Magdi a gyerekeiről is mesélt – részletek a videóban: