Ryan Reynolds végre megszólalt Blake Lively szexuális zaklatásos pere után

Nyáron mutatták be Ryan Reynolds feleségének a legújabb filmjét, melynek címe, Velünk véget ér. Azonban a film forgatása körül azóta is hatalmas a botrány. A film premierjén Blake Lively és a film másik főszereplője, Justin Baldoni egyszer sem mutatkoztak együtt a vörös szőnyegen, ami elindította a pletykákat, miszerint a két sztár gyűlöli egymást. Ez igaznak bizonyult, ugyanis kiderült, hogy a színésznő állítása szerint a kollégája folyamatosan zaklatta és sértegette, összehangolt manipulációs kampány során rombolta a hírnevét.

Ryan Reynolds felesége és Justin Baldoni

Fotó: YouTube/Sony Pictures Entertainment

Blake Lively már a forgatás során jelezte, hogy szexuális zaklatásnak volt kitéve: Justin Baldoni és a stábtagok állítólag meztelen fotókat mutogattak neki vagy épp a nemi szervükről, illetve szexuális hódításaikról beszéltek, miközben a filmben is több szexjelenetet követeltek volna tőle, mint amennyit ő a forgatókönyv alapján előzetesen elfogadott.

A színésznőt állítólag sértegették is a forgatáson, Justin Baldoni gyakorlatilag lekövérezte. Korábban egy névtelen forrás nyilatkozott arról, hogy a rendező megkérdezte Blake Livelyt, pontosan hány kilót nyom, amit az nyilvános megaláztatásként élt meg, mivel nemrég tért vissza a negyedik gyereke születése után.

Mit gondol a felesége botrányáról Ryan Reynolds?

Nemrég a színésznő férje, Ryan Reynolds is megszólt az ügy kapcsán. A színész az Instagram-oldalán osztott meg egy videót, ahol ismét Deadpool bőrébe bújt és egy fontos mondanivalót osztott meg a nyilvánossággal. A férfi nehéz időszakot élt meg felesége miatt, ami lelkileg teljesen felemésztette őt, olyannyira, hogy saját bevallása szerint még a jelmezt sem volt kedve felvenni. Az általa megosztott rövid videó azért készült, hogy felhívja a figyelmet a Lively-vel folytatott kampányára, melyet a Sick Kids Hospital nevű gyermekjótékonysági szervezet számára gyűjtenek. A pár 500 ezer dollárt szeretne összegyűjteni, ezért is segítve a gyerekeket - számolt be róla az Independent.

Ez a szervezet menedéket jelent oly sok gyereknek és szüleiknek, akik rengeteg nehézségeken mentek keresztül. Ez a 8. éve, hogy ezt a kampányt csináljuk, és talán ez lesz a legsikeresebb

- fogalmazott a videóban Ryan Reynolds.