Schobert Lara cáfolja a róla szóló pletykákat

Schobert Laráról többen azt beszélték, hogy bokszedzőnek áll. A fiatal lány most közösség oldalán öntött tiszta vizet a pohárba, mert sokan kiakadtak azon, hogy bokszot fog oktatni. "Szeretném magamat tisztázni, ha megengeditek. Tehát én sem vagyok bokszoló, főleg nem bokszedző, és nem is gondolom egy percig sem annak magamat. Én egy közszereplő vagyok, aki elvállalta a Sztárbox műsorát, és egy éven keresztül kőkeményen, alázattal, tisztelettel űzte minden nap ezt a csodálatos sportot, amihez minimum kell 15 évnyi tapasztalat, hogy az ember bokszolónak nevezhesse magát – kezdte Schobert Lara, majd kifejtette, hogy az újpesti edzőterem hibázott.

Az oldalon egyszerűen sajnos csak elírás történt, amit nem egyeztettek le velem. Ez azt jelenti, hogy boksz-aerobik edző helyett, bokszedzőt írtak ki. Ennek most én iszom a levét.

Én egy aerobikedző vagyok, aki annyira megszerette az ökölvívást, hogy elkezdtem a boksz aerobik edzések tartását, és azokat a dolgokat, amit Dobrádi Zsolt edzőm megtanított nekem. Az óráimon igyekszem átadni az embereknek, hátha kedvet kapnak ahhoz is, hogy elmenjenek egy komoly bokszedzőhöz és megtanulják ennek a sportnak a csodáit. Remélem, így tiszta minden" - írta.

Schobert Lara korábban azt nyilatkozta, hogy a mérkőzésre való felkészülés miatt gyakorlatilag nincs magánélete, de ez időközben változott, Danyi Dániel ökölvívóval alkot egy párt. Korábban így nyilatkozott magánéletéről: „Rengeteg munkám van a felkészülésben. Rengeteg könny, vér, sírás, de örülök, hogy végigcsináltam. Magánéletem egyáltalán nincs, de nem bánom, ez most egy megfeszülős időszak, jelenleg csak a boksz létezik számomra, az edzéseim, a munka és a regenerálódás mellett. Az a gondolat hajt, hogy most vagyok fiatal, most tudom megalapozni a jövőmet. Később hálás leszek magamnak, hogy erre, és nem a szórakozásra fókuszáltam. Vannak álmaim, céljaim: edzősködöm, vannak fellépéseim. Ha megnyerem a döntőt, szeretnék részt venni a Hell Boxing Kingsen is, de biztosan meg fogom jutalmazni magam egy utazással” - mondta korábban az edző.