A 35 évvel idősebb férjéről beszélt a Séfek Séfe sztárja

Mindig is szókimondó voltam és már régen is megosztó volt a személyiségem, az iskolában is kívülálló voltam. Sokszor lenéztek, mert anyukámék nem voltak túl gazdagok, de azóta már fordult a kocka és szerintem elég sokra vittem. Szerencsére nem bántottak különösebben, inkább csak nem fogadtak el a származásom miatt, ugyanis az édesapám roma származású. De egyébként ő négy diplomás jogász doktor, ezért azt gondolom, hogy abszolút kiemelkedtünk ilyen szempontból